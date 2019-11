Ultime Notizie Roma del 23-11-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta Frascarelli l’acqua alta a Venezia si è fermata stamane alle 8:20 e 107 centimetri sul Medio mare rispetto ai 110 cm provvidenziale un vento da essere che ha bloccato la spinta dello scirocco che però successivamente è tornato ad essere prevalente in centro maree del comune di Venezia pertanto confermarle previsioni massime con un acqua alta 610 cm indicata per le 23 di oggi e 140 cm per le 8:50 di domani domenica mattina una donna di origini rumene Annamaria lakrum Ogliara di piazza 30 anni residente a Giardinello è stata uccisa ieri sera a coltellate i carabinieri hanno già fermato il presuntoAntonio Borgia 51 anni un imprenditore di Partinico con il quale la vittima aveva una relazione avrebbe ucciso l’amante che minacciava di rivelare tutto alla moglie dell’imprenditore dopo una richiesta di denaro il corpo della donna è stato ritrovato nelle campagne tra Balestrate Partinico lungo la Statale 113 50 anni dall’approvazione del pacchetto di norme che ha dato vita al secondo Statuto di autonomia 100 anni dal Trattato di pace San germen senti il passaggio dell’Alto Adige dall’Austria all’Italia questi motivi alla base della visita in Alto Adige dei Presidenti della Repubblica Italia Austria Sergio Mattarella Alexander van der bellen su invito del presidente della provincia di Bolzano Oggi presidenti saranno Innanzitutto a Castel Tirolo in Valpolcevera per la pioggia intensa che si è abbattuta in particolare tra le 2 e le 4 e sono esondati reggino E ruscarolo in via PetruzziGenova sono stati allontanati da casa 19 persone in via Rivarolo e a teglia diverse strade cittadine sono state chiuse per gli allagamenti quattro palazzine in Corso Perrone sono isolate per un male di 120 persone coinvolte la Protezione Civile invita i cittadini delle zone interessate a non uscire di casa il record di pioggia caduta nella notte nella zona di Fiumara col 193 mm in 3 ora ora la perturbazione si sta concentrando maggiormente sul Centro Ponente verso Cogoleto e Arenzano e Varazze sull’autostrada A7 genova-milano è stata chiusa la tratta tra Bolzaneto e Busalla in direzione Busalla per un allagamento all’interno della galleria Brasile nel centro e nel Ponente Ligure scattata dalla mezzanotte l’allerta meteo Rossa giorni anche grazie a un appello lanciato sul tempo dall’ex parlamentare Nunzia De Girolamo si è tornato a parlare della proposta di legge per l’installazione di telecamere a circuito chiuso negli asili nido e nei centri per gli anziani una misura prevista all’internodi una più ampia proposta di legge che prevede norme per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso Anche di natura psicologica in danno dei Minori nei servizi educativi per l’infanzia nelle scuole delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al governo in materia di formazione del personale ed è stato approvato alla camera il 23 ottobre dello scorso anno dopo aver avuto già un primo via libero a Montecitorio il testo è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime news

