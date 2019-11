Ultime Notizie Roma del 23-11-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio alla redazione in studio Roberta Frascarelli in campo da soli in Emilia Romagna calabriano è causa del 5 Stelle Luigi Di Maio prova a tenere la barra dritta e si appella a quello che al momento sembra il suo alleato più forte il voto di Rousseau il capo politico è rivolta la narrazione degli studenti secondo gli iscritti hanno sconfessato la sua linea applaudendo alla democrazia interna del movimento e cogliendo al balzo una volontà degli attivisti per allontanarsi ulteriormente dall’alleanza con idem sono ore cruciali Tuttavia per di Maio per tutto il movimento a Gigi non ti nasconde una certa preoccupazione per le tensioni interne nel pomeriggio arrivo a Roma Beppe Grillo è morto questa notte il senatore del MoVimento 5 Stelle Franco Ortolani professore ordinariodi geologia all’università Federico II di Napoli aveva 75 anni ed era malato da tempo Ortolani su Facebook aveva denunciato di avere due tumori per colpa dei veleni in campagna la sindaca di Roma Virginia raggi ha chiesto al ministro dell’ambiente Sergio costa di convocare per oggi stesso un incontro al fine di trovare Senza indugio una soluzione che scongiuri una gravissima crisi sul fronte della raccolta dei rifiuti in particolare a seguito della chiusura della discarica di Colleferro nella lettera inviata ieri sera quanto si apprende raggi chiede la convocazione del Presidente della Regione Nicola Zingaretti del prefetto di Roma del capo del dipartimento nazionale della Protezione Civile dell’amministratore unico ti faccio un in bocca al lupo alla ministra Bellanova il candidato del PD alle regionali della Puglia e Michele Emiliano se non è il tuo candidato viene talmente Vorrà dire che stasera il centro-destra o Candy daranno qualcun altro lo ha detto questa mattina il ministro degli affari regionali Francesco Boccia a Trepuzzi a margine di un incontro in risposta al nord Italia Viva il prezzoministro Teresa Bellanova alla ricandidatura di Michele Emiliano alle regionali della tutto Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa