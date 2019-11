Ultime Notizie Roma del 23-11-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno politica in apertura perché c’è tra il capo politico del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio il fondatore del Movimento Beppe Grillo dopo le tensioni sulla presentazione dei 5 Stelle alle regionali in Emilia Romagna in Calabria nuovo contratto di governo spiegano dicendo Sì d’accordo su tutto andando là dagli attacchi il garante dice che il capo politico non va sostituito Promette che lui ci sarà di più e gli dà una mano è un momento magico e con la finestra Si possono fare progetti bellissimi aggiungere Salvini attacca svenduto il sogno del MoVimento 5 Stelle la riga terza ai delusi Grillo ormai appena su 5 Stelle andiamo a Genova perché non c’è pace per alcune zone della città già martoriata dal collasso di Ponte Morandi nella prima parte della allerta meteo Rossa su centro e poi niente lìsi registrano qui i maggiori allagamenti sott’acqua Sottopassi cantine negozi ai piani bassi sono anche esondati per qualche ora nella notte due eri nella zona sono state fatte sfollare in via Nazionale 27 persone 125 abitanti in corso perone sono isolati nelle proprie case sia per una frana e sia per gli allagamenti il governatore Toti invita al limitare gli spostamenti mentre viene prolungata fino a domani meteo Rocca nelle centro Ponente della Regione allerta Rossa anche un terzo del Piemonte in chiusura ultima notizia si avvicinano le giornate del Black Friday Cyber Monday che Come aprono la corsa ai regali natalizi in Italia verranno spesi circa 1,3 miliardi di euro + 25% rispetto al 2018 e lo scenario che prevede l’osservatorio ecommerce il Politecnico di Milano e gli esperti di cybersicurezza raccomando attenzione negli acquisti on-line secondo una società di sicurezza in queste occasioni gli utenti on-line sono sempre più esposti al rischio di attacchi informaticiaumentati del 15% rispetto allo scorso anno Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

