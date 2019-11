Ultime Notizie Roma del 23-11-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno l’incontro ieri con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte da altri membri del governo per discutere possibili soluzioni per gli impianti ex Ilva costruttivo secondo le parti Le discussioni continueranno con l’obiettivo di raggiungere al più presto un accordo per una produzione sostenibile di acciaio a Taranto e quanto afferma in una nota la multinazionale dell’acciaio ieri il premier ha annunciato che avrebbe pausa la battaglia legale se nel frattempo non si fermerà acciaieria e non si spegneranno gli altri forni intanto si aprirà un confronto per arrivare ad un nuovo piano industriale che ha confessato l’imprenditore accusato di aver ucciso a coltellate colpi di bastone una trentenne residente a Giardinello Tom aveva una relazione con la vittima in una scena ripresa con sistema di videosorveglianza si sente lei che grida di essere incintaoggi a Roma organizzato da non una di meno della giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne di lunedì ogni 72 ore in Italia una donna viene uccisa da una persona di sua conoscenza Gualtieri dichiara pronto il decreto ministeriale sbloccati 12 milioni per gli orfani di femminicidio risorse per studio spese mediche formazione al lavoro Poi andiamo a Roma perché la sindaca Virginia raggi ha chiesto ministro dell’ambiente Sergio costa di convocare per oggi stesso un incontro per trovare Senza indugio una soluzione che scongiuri una gravissima crisi sul fronte della raccolta dei rifiuti raggi chiede la convocazione del Presidente della Regione Nicola Zingaretti del prefetto di Roma del capo della protezione civile dell’amministratore unico di ama ultime notizie chiusura Il papà è in Giappone nuova tappa del viaggio apostolico in Asia dove spiega avere sognato di poter venire come missionario quando era giovane gesuita Francesco spiega chi era Nagasaki e Hiroshima preghiera per le vittime del catastrofico bombardamento nucleare si farà Ecco degli appelli AlbiPoi chiedi ai vescovi di avere particolare cura per i giovani di fronte ai flagelli che minacciano l’esistenza l’aumento del numero di suicidi nelle vostre città così come il bullismo e varie forme di auto e si stanno creando nuovi tipi di alienazione e disorientamento spirituale le parole di vergogna e tutto grazie per averci seguito e io se tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa