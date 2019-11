Ultime Notizie Roma del 23-11-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale una buona della redazione l’informazione Gabriella Luigi in studio vertice tra il capo politico del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio ed il co-fondatore del Movimento Beppe Grillo dopo le tensioni sulla presentazione delle liste alle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria da gennaio la proposta di un nuovo contratto di governo spiegano dicendo Sì d’accordo su tutto il capo politico non va sostituito dice Grillo e Promette che lui ci sarà di più Zingaretti sottolinea bene l’impegno dei 5 Stelle per il rilancio del governo su arcelormittal ex Ilva confermato che l’incontro di ieri col presidente del consiglio Giuseppe Conte e altri membri del governo per discutere possibili soluzioni per gli impianti ex Ilva è stato costruttivo le discussioni concon l’obiettivo di raggiungere al più presto un accordo per una produzione sostenibile di acciaio e Taranto lo afferma in una nota la multinazionale dell’acciaio maltempo in Liguria non c’è pace per la Valpolcevera già martoriata dal collasso di Ponte Morandi adesso sott’acqua Sottopassi cantine negozi 33 le persone sfollate in città una nel savonese e 600 isolata a causa dell’allerta meteo rotta prolungata fino a domani nel centro Ponente della Liguria sospesi i lavori al cantiere del nuovo viadotto sul Polcevera allerta Rossa anche in un terzo del Piemonte è chiusa Torino la zona dei Murazzi per l’arrivo della piena del Po in Provincia di Aosta isolata la valle di Champorcher per una valanga su una strada regionale l’ex ministro e leader della Lega Matteo Salvini domani in visita a Fiorenzuola cittadino nel piacentino per sostenere la campagna elettorale della candidata alla presidenza della Regione emilia-romagna Lucia Bergonzoni scoppia la polemica on e off line per un post pubblicato dainsegnante dell’istituto superiore della cittadina piacentina cari studenti io sarò presente e se becco qualcuno di voi da martedì cambiate aria nelle mie materie renderò la vostra vita un inferno di idioti in classe non ne voglio ha scritto Rivolgendosi a chi avrebbe voluto partecipare alla contro manifestazione organizzata dal movimento delle sardine l’istituto scoranze dall’insegnante interviene anche il ministro dell’istruzione fioramonti A tutela dei diritti degli studenti della scuola Ho attivato gli uffici del Miur per verificare i fatti e procedere con provvedimento immediato alla sospensione ha scritto su Facebook il ministro lo sport in chiusura calcio La Juventus ha battuto in trasferta Atalanta 3 a 1 nel primo anticipo della tredicesima di campionato in campo 20:45 torino-inter domani la Roma Hospital Brescia ragazza in trasferta sul campo del Sassuolo il Cagliari cercherà di consolidare il terzo postoin trasferta a Lecce è tutto dalla redazione buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa