Ultime Notizie Roma del 23-11-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale lunedì 23 novembre Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno di un’apertura spostamenti a Natale sono su tutte le regioni diventano gialle così il ministro della Salute Roberto Speranza frena sull’ipotesi di libero movimento Durante le festività montecilio chiede di trovare un punto di equilibrio come quello di chiudere bar e ristoranti sulle piste Intanto in Italia si contano 28337 nuovi contagi con 48000 tamponi meno bisogno di Tovel in terapia intensiva rapporto positivi tamponi al 15% e i conteggi sul lavoro Davide denunciati all’INAIL al 31 ottobre sono a 66781 pari al 15,8% del complesso delle denunce pervenute dall’inizio dell’anno ea 9,8 % dei contagiati nazionali alla stessa data e quanto emerge dal rapporto dell’INAIL in cui Si sottolinea che dopo il rallentamento posto il mese di ottobre con 12000 casi in più confermacrude scienza delle infezioni di origine professionale già rilevata a settembre i casi mortali sono 332 13 in più rispetto a settembre abbiamo argomento 5 milioni di Italiani hanno difficoltà a mettere in tavola un pasto decente 7600000 hanno visto peggiorare il tenore di vita il 60% degli italiani ritiene che la perdita di lavoro reddito sia un evento che lo puoi ricordare nel prossimo anno lo dice il secondo rapporto Censis sui buoni sentimenti sul gender Gap tra uomini e donne ci sono 20 punti di differenza nel tasso di occupazione ora il tasso di occupazione delle donne diminuito quasi del doppio rispetto a quello degli uomini essere in chiusura Joshua Wong e altri due attivisti tra i più noti delle proteste a Hong Kong nel 2019 sono stati posti in detenzione della Corte dell’ex Colonia britannica dove sono compatti oggi l’apertura del loro processo dichiarandosi colpevole della libertà è stata decisa in attesa della sentenza prevista per il 2 dicembre è tutto grazie per averci seguito negli USA tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa