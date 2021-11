Ultime Notizie Roma del 23-11-2021 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco studio era possibile fare la terza dose 5 mesi dal completamento del primo ciclo vaccinale anti-covid afferma il Ministero della Salute da oggi in Gazzetta Ufficiale il provvedimento sarà in vigore da domani alcune italiane chiedono di fare un super Green pasta per vaccinati Quiriti a far scattare anche in zona Bianca in Alto Adige chiudono le discoteche coprifuoco nei comuni zona rossa di Stati Uniti sconsigliano viaggi in Germania e Danimarca almeno 45 persone sono morte in Bulgaria nello schianto di un bus della Macedonia del Nord l’incidente avvenuto nella notte su un autostrada 40 km a sud di Sofia 7 persone sono state messe in salvo su mezzo viaggiavano anche 12 bambini Blues percorrere la tratta da Istanbul Skopje Supponiamo che tutte le vittime siano della Macedonia del Nord afferma il premier macedonetitolo di Tim vola in borsa e chiude a + 30 e 25% dopo l’offerta del fondo kkr toccando quota 0,4 €151 si avvicina il prezzo proposto dagli statunitensi di 0,505 Vivendi considererebbe però l’offerta insufficiente il gruppo di lavoro creato dal governo per seguire la vicenda potrebbe riunirsi in settimana particolare attenzione su occupazione e asset strategici il dollaro è salito stamani sopra quota €115 per la prima volta in più di 4 anni dopo che vai bene confermato Power alla presidenza della Fed alla vice presidenza è stata nominata la brainart ho fiducia sulla loro attenzione nel tenere ne basta i prezzi stabili e renderanno la nostra economia più forte che mai ha commentato il presidente americano aggiornata oggi il tavolo sul taglio delle tasse al MEF stare lo scontro si rifà IRPEF Confindustria giudica poco gli occhi verdi sul piatto e mi chiede almeno 13 per un forte taglio del cuneo fiscale indaca ti chiedono che tutte le risorse vadano a lavoratori e pensionati critichi da tecnici del Senato allerta già la prima il tempo oggi in cinque regioni diAbruzzo Campania Lazio Molise Sicilia arrivano le prime nevicate dall’inizio dell’autunno si contano sulla paese 7 non mi fa già il giorno con un aumento del 54% di 20 m estremi rispetto allo scorso anno lo vedessi un’analisi di Coldiretti Sport stasera per i gironi di Champions League in campo alle 21 a Berna l’Atalanta contro diga Boys a Londra la Juventus col Chelsea per la seria nei posticipi della tredicesima giornata vittorie casalinghe perdono del Torino sull’udinese di Verona con l’empoli ciclismo per la terza volta la procura di Rimini aperto un’inchiesta sulla morte di aspettarmi fa di Pantani per omicidio ed è tutto Buon proseguimento discorso

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa