Ultime Notizie Roma del 23-11-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con informa Buonasera dalla redazione emergenza covid in apertura Con l’aumento dei contagi in Italia sono otto le regioni dove cresce l’occupazione dei posti letto in area medica e sei quelle dove aumentano i pazienti in terapia intensiva il conto dei passi letteraria medica l’aumento riguarda Calabria al 7% Marche al 10% Puglia 4 Piemonte al 5% Toscana al 8% Unreal 7 Sardegna al 6% e Bolzano a 9% il trolley prezzi a livelli Oltre la soglia pari al 15% per le animazioni e al 17% per le aree mediche Ma entrambi questi dati sono stabiliti alcuni giorni prima del 20 novembre Il Segreto dal 21 novembre in sei regioni aumenta invece la percentuale di pazienti ricoverati nelle terapie Intensive Basilicata al 2% Lombardia al 11% Veneto al 6% Piemonte al 6 Sicilia al 10% e 30 10%a livello nazionale il secondo l’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali i pazienti covid occupano il 6% delle terapie Intensive del 8% dei posti in reparto questi valori sono entrambi sotto la soglia limite che rispettivamente del 10 e 15% ora vediamo cosa c’è scritto nelle linee guida delle regioni inviate al governo che dovrà valutare nelle prossime ore il Green pass deve comunque rispettare le misure anticamente come l’uso della mascherina e la fase nella quale la campagna vaccinale in corso e le indicazioni scientifiche internazionali non escludono la possibilità che il soggetto vaccinato posta contagiarsi si legge pur senza sviluppare la malattia e diffondere il contagio la presentazione di una delle indicazioni Verdi non sostituisce il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio quali in particolare l’utilizzo della mascherina in ambienti chiusi religioni propongono anche impianti di sci aperti ma con numero chiuso per gli ingressi se la situazione epidemiologica dovesse peggiorare in zona arancione è zona rossa quando è prevista l’apertura degli impianti di risalita limitare il numero massimo di presenze giornaliere mediante l’introduzione di un tetto di titoli di viaggiodeterminato in base alle caratteristiche della Stazione scrivono le regioni delle loro linee guida la cronaca torna libero Rudy guede condannato per l’omicidio di Meredith Kercher avvenuto a Perugia il primo novembre 2007 il magistrato di sorveglianza di Viterbo ha concesso la liberazione anticipata prevista dalla legge sull’ordinamento Penitenziario e l’ufficio esecuzione della procura di Milano ha emesso l’ordine di scarcerazione violenza sulle donne in chiusura po’ che denunciano ma siamo usciti nel tempo a migliorare la situazione da dietro il capo del dipartimento anticrimine della polizia prefetto Francesco Messina la presentazione a Catania della campagna quest’anno è amore Alla quale prendono parte tra gli altri la ministra dell’interno Luciana lamorgese il capo della polizia Lamberto Giannini tutti gli attori della sicurezza a privati e pubblici in quest’ambito aggiunto Messina a devono lavorare insieme in Italia ricordiamo solo 89 al giorno le donne vittime dei reati di genere e nel 62% dei casi si tratta di maltrattamenti in famiglia è tutto per il momento l’informazione torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa