Ultime Notizie Roma del 23-12-2018 ore 08:10

romadailynews radiogiornale domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio fiducia sul maxiemendamento è che del Senato in nottata la manovra che tornerà la camera in terza lettura il 28 dicembre pagare in aula a Palazzo Madama col PD che vuole fare ricorso alla Corte Costituzionale monti e De Falco tra gli astenuti il Consiglio dei Ministri ha approvato il DL che introduce una nuova regolamentazione della disciplina del servizio di NCC era di oltre 60 morti 600 feriti e 20 dispersi bilancio dello tsunami che ha colpito ieri la Costa attorno allo Stretto della Sonda tra le isole indonesiane di Giava e Sumatra un muro d’acqua fino a 20 metri ha danneggiato centinaia di costruzioni tra cui diversi alberghi le onde anomale sarebbero stati causati da frane sottomarine dopo un’eruzione vulcanica ancora nessun accordo al Senato americano per mettere fine allo shutdown prossima chance nella sessione del 27 dicembre e Trump e ribadisce serve il muro col mecol presidente americano non ha intenzione di licenziare Paola Nonostante sia in totale disaccordo con la politica della Fed così il segretario del tesoro americano news in attesa oggi in Libia una missione lampo di Pontevedra Tripoli le premier serraia Bengasi generale haftar previsti anche bilaterali col capo dell’Alto consiglio gli dico di Mestre e col presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk ieri telefonata Tra con te mi inviato speciale ONU Libia ribadito l’impegno dell’Italia per la stabilizzazione due allevatori padre e figlio d59 33 anni sono stati uccisi ieri pomeriggio in un agguato a pallagorio nell’entroterra di Crotone le vittime erano incensurati sono stati uccisi con un fucile a pallettoni mentre erano in auto dopo una giornata di lavoro indagano i carabinieri lo sport diciassettesima giornata di Serie A di calcio la Juventus batte 1 a 0 la Roma contro chi c’è dei Campioni d’inverno più alto sul Napoli che sopra 1 a 0 la Spal solo 11 intero in casa Chievo bene la Lazio 3-1 al Cagliari male il Milan battuto 10 in casa della FiorentinaEmpoli Samp 24 Genoa Atalanta 3 1 Sassuolo Torino Udinese Frosinone 11 parma-bologna 0-0 Real Madrid campione del mondo per la terza volta consecutiva ed è tutto ritorna più tardi ancora l’augurio di una buona domenica

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa