Ultime Notizie Roma del 23-12-2018 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata una buona domenica da Francesco Vitale almeno 168 morti centinaia di feriti e decine di dispersi bilancio che però sembra destinato ad aggravarsi dello tsunami che ha colpito ieri la Costa attorno allo Stretto della Sonda tra le isole indonesiane di Giava e Sumatra muro d’acqua fino a 20 metri con 3 centinaia di costruzioni tra cui diversi alberghi le onde anomale sarebbero state causate da frane sottomarine dopo un’eruzione vulcanica spazzato via dalla forza dell’onda il palco dove una rock band E stava suonando una convention di impiegati della compagnia pln riuniti per la fine dell’anno il bassista è rimasto ucciso con i manager quattro musicisti risultano dispersi prenderò Suriano momento non risultano vittime stranieri fiducia sul maxiemendamento Ok del Senato in nottata la manovra che tornerà la camera in terza lettura e 28 dicembre magari in aula a Palazzo Madama colpi di chi vuolericorso alla Corte Costituzionale monti e De Falco 3DS inutile Consiglio dei Ministri ha approvato il DL che introduce una nuova regolamentazione della disciplina del servizio di NCC ancora nessun accordo al Senato americano per mettere fine allo shutdown prossima chance nella sessione del 27 dicembre e Trump e ribadisce serve il muro col Messico il presidente americano non ha intenzione di licenziare Paola Nonostante sia in totale disaccordo con la politica della Fed il segretario del tesoro americano minuti in attesa oggi in Libia una missione lampo di Pontevedra a Tripoli il premier serraia Bengasi il generale Atac previsti anche bilaterali col capo dell’Alto consiglio libico m Ecco il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk ieri telefonata Tra Conte inviato speciale ONU Libia ribadito l’impegno dell’Italia per la stabilizzazione casellati invitano in visita al contingente italiano della missione unifil a Tokyo 85o compleanno dell’imperatore akihito ultimo in veste di monarca prima dell’abilitazione il Monarcaconsorte michiko con altri membri della famiglia reale si sono trattenuti sul balconcino della Residenza salutando la folla in festa con l’abitazione del padre il 30 Aprile è il primogenito naruhito di verrà il 126a sovrano il primo imperatore del Giappone a essere nato dopo la Seconda Guerra Mondiale il trono del crisantemo è la più antica monarchia ereditaria il mondo senza aver subito interruzioni un diciannovenne morto nella notte in un incidente stradale a Sanfrè nel cuneese era su un auto con tre amici coetanei Tra cui due ragazzi rimasti feriti modo grave secondo una prima ricostruzione la vettura ha iniziato a sbandare finendo la propria Corsa contro un semaforo per il diciannovenne non c’è stato nulla da fare un perito è stato trasportato all’ospedale Santa Croce di Cuneo gli altri due il CTO di Torino due allevatori padre e figlio d59 33 anni sono stati uccisi ieri pomeriggio in un agguato a pallagorio nell’entroterra di Crotone le vittime erano incensurati sono stati uccisi con un fucile a pallettoni mentre erano in auto dopo una giornata di lavoro indagano i carabinieri lo sport in chiusuraDiciassettesima giornata della Serie A di calcio la Juventus batti 10 la Roma con gol di mandzukic ed è campione d’inverno gli 8 sul Napoli che supera 10 la Spal solo 11 l’Inter in casa Chievo bene la Lazio 3-1 il Cagliari male il Milan ha battuto 10 in casa della Fiorentina Empoli stampa finisce 24 Genoa Atalanta 3 1 Sassuolo Torino Udinese Frosinone 11 parma-bologna 0-0 Real Madrid campione del mondo per la terza volta consecutiva Noi ci fermiamo qui appuntamento a più tardi buon proseguimento di ascolto

