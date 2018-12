Ultime Notizie Roma del 23-12-2018 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio e di almeno 168 morti 745 feriti una trentina di dispersi il bilancio aggiornato dello tsunami che ha colpito la Costa attorno allo Stretto della Sonda tra le isole indonesiane di Giava e Sumatra le onde anomale che hanno raggiunto i 20 m di altezza potrebbero essere state causate da frane sottomarine eseguita un’eruzione di anak krakatau un’isola vulcanica formatasi dal vulcano Krakatoa lo tsunami ha danneggiato centinaia di costruzione e anche molti alberghi lungo le coste la politica italiana Dopo l’ennesima giornata al cardiopalma il Senato approvato la manovra che dovrà tornare alla camera per il via libera definitivo al 28 al 29 dicembre a poche ore dal incubo dell’esercizio provvisorio il governo in notturna ha incassato la fiducia sul maxiemendamento che recepisceesakon l’Europa ma le opposizioni hanno battagliato fino all’ultimo e il PD annunciato il ricorso alla Corte costituzionale perché la menta ai senatori non è stato consentito di procedere un solo voto sul testo L’ultimo miglio è stato anche il più lungo e torniamo all’estero sbarcheranno in Spagna le oltre 300 persone recuperate ieri mattina da openam al largo della Libia dopo il no di Malta e Roma quanti italiani hanno fatto sapere che Madrid ha già indicato alla NG il porto però aspira Open Arms dopo aver soccorso le persone nel Mediterraneo centrale aveva parlato di un emergenza migranti di Natale Italia aveva subito fatto sapere di non avere intenzione di accoglierli mentre Malta si era limitata inviare un elicottero della Guardia Costiera per evacuare un neonato di 3 giorni sono altri che avevano bisogno di cure mediche è tornata puntuale la protesta dei gilet gialli in Francia nel sesto sabato consecutivo ma meno corpose violenta che una settimana fa secondo i dati del Ministero dell’Interno sìsono mobilitate 36800 persone in tutta la Francia contro le 76000 di sabato scorso secondo la stima del Ministero dell’Interno a Parigi la prefettura parla di 2000 manifestanti in piazza contro i 4000 di 7 giorni fa sono state fermate 142 persone 19:00 delle quali sono state arrestate decine di migliaia di persone hanno visitato il palazzo reale di Toki in occasione del 85o compleanno dell’imperatore akihito l’ultimo in veste di monarca prima dell’applicazione del prossimo Aprile Come di consuetudine nel giorno di festività Nazionale l’imperatore assieme alla consorte mikiko e ai membri della famiglia reale ci sono trattenute sul balconcino della Residenza al centro della capitale salutando la folla in festa nel suo discorso di ringraziamento a Quito ha pronunciato parole di conforto per le vittime di numerosi disastri naturali che hanno colpito il paese del Sol Levante nel corso dell’anno facendo i migliori auspici per un 2019 gioiose positivo per tutti successivamente akihito ha incontrato i capi delle due camere del parlamento rappresentante del governo degli ordini giudiziche gli ambasciatori stranieri ci fermiamo qui un buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

