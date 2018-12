Ultime Notizie Roma del 23-12-2018 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno ha il apertura almeno 220 morti e 850 feriti e decine di dispersi il bilancio che però destinato ad aggravarsi dello tsunami di ieri sulla costa tu non lo stretto della Sonda tra le isole indonesiane di Giava e Sumatra una muro d’acqua fino a 20 M Forse per frane sottomarine dopo un’eruzione vulcanica molte delle aree colpite non ancora raggiunte dai soccorritori mandato via il palco dove una rock band suona ad una convention premier australiano Di Chiara non risultano vittime straniere statale Tina si è attivata per assistere gli italiani la preghiera di Papa Francesco non manchi la solidarietà internazionale il 26 dicembre di 14 anni fa cliccato me che colpì l’oceano indiano facendo 250000 morti e trasferta Libica per il premier italiano Giuseppe Conte Garibaldi dal Presidente alza Rush il pieno appoggioitaliana l’impegno messo in campo dall’onu come aveva detto già venerdì in colloquio telefonico al inviato ONU per l’organizzazione e il successo della conferenza Nazionale Libica nel quadro del processo di stabilizzazione del paese sconto è assicurato che si farà portatore di questo messaggio di sostegno dei tuoi contatti di oggi con gli altri interlocutori libici il prendere vedrà Poi a Bengasi anche aptar andiamo in Giappone in chiusura a Tokyo da 85a compleanno dell’imperatore akihito ultimo e le vespe di monarca prima dell’applicazione il Monarca è la consorte michiko con altri membri della famiglia reale si sono trattenuti sul balconcino della Residenza salutando la folla in festa con l’applicazione del padre il 30 Aprile il primogenito naruhito di verrà il 126 primo sovrano il primo imperatore del Giappone essere nato un dopo la Seconda Guerra Mondiale il trono del crisantemo è la più antica monarchia ereditaria il mondo senza avere subito interruzioni e tutto grazie per averci seguito le news e torna dalla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa