Ultime Notizie Roma del 23-12-2018 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura non siamo Geni non abbiamo fatto miracoli ma siamo persone coerenti e di parola spiega Matteo Salvini su Facebook parlando della manovra non sono Ma stamane non sono Gesù bambino ma finalmente c’è un governo con le palle dice che Rivendica il seme ti abbiamo fatto più noi che altri chiacchieroni in 6 anni sono stati i semi di entusiasmanti quella manovra sbagliata mio per eccessiva che taglia ulteriormente su crescita e sviluppo lavoro e pensioni quel giorno investimenti produttivi le gambe al paese in particolare Li Suari più deboli una prospettiva di rilancio così in una notte al CGIL CISL e UIL che annunciano una mobilitazione unitaria che culminerà con una grande manifestazione nazionale a gennaio la cronaca un bambino di 2 anni è morto il suo gemello è ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essere stati sottoposti ad una circoncisione rituale in casa è caduto a Monterotondo vicino Roma di due bimbi sono di origine nigeriana sulla caduta la procura di Tivoè aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio nello stesso fascicolo sono ipotizzati anche le lesioni gravissime riferimento alle gravi condizioni dell’altro bimbo da Cesare Al momento la natura dolosa o colposa dell’omicidio due lpm che si occuperanno del caso quello di turno è uno che si occupava di violenze di genere contro i minori al vaglio degli inquirenti c’è la posizione del sedicente medico che avrebbe seguito la pratica su due i bimbi ancora la chiusura una bimba di 9 anni ha salvato la mamma dal tentativo di omicidio del padre Qual è che poi autodenunciato l’uomo è stato arrestato dai Carabinieri ai quali si è presentato dicendo di aver fatto una cosa grave è successo a Rende vicino Cosenza al culmine di una lite interrotta dall’arrivo della bimba che ha trovato il padre che tentava di strangolare la madre con un filo elettrico un pianto disperato che ha bloccato intenso del padre i militari hanno trovato la bimba si assiste ma la mamma è tutto grazie per averci seguito le news a turno a me la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa