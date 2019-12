Ultime Notizie Roma del 23-12-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione da Francesco in studio due ragazze di 16 anni Camilla Romagnoli e Gaia avrò un Freeman sono morte dopo essere stata investita in Corso Francia a Roma una strada a scorrimento veloce all’altezza di via Flaminia alla guida di auto che ha investito il figlio del regista Paolo genovese Pietro 20 anni che sarebbe risultato positivo gli esami alcolemici e tossicologici il PM Indaga per omicidio stradale incerta la dinamica dell’incidente il governo ha posto la fiducia alla manovra all’esame della camera Oggi prima il voto per la fiducia e poi sulla manovra da 32 miliardi scontro sulle concessioni autostradali per noi dice Di Maio Questa è una battaglia di civiltà Perché serve per le vittime del Ponte Morandi contestata la norma che prevede la gestione di ananas in caso di revoca decadenza o risoluzione di concessione di strade o autostrade il corpo carbonizzato di un uomo senza aver prestatoieri sera nel centro di Asti dei Vigili del Fuoco intervenuti per domare un incendio divampato in una palazzina in ristrutturazione è possibile che l’uomo abbia trovato rifugio Nello stabile che l’incendio sia stato causato dalla stessa vittima tentativo di scaldarsi con un fuoco indagini in corso da parte dei carabinieri in Croazia saranno l’ex premier socialdemocratico Zoran milanovic è la presidente uscente kolinda grabar-kitarovic ad affrontare ballottaggio delle presidenziali in programma il 5 gennaio prossimo resta fuori invece l’esponente della destra sovranista il cantante Miroslav skoro dopo il reazioni contrastanti Trapani giudizi non lusinghieri di gran parte dei pc Star Wars The Rise of Skywalker guida il box office negli Stati Uniti e in Canada ma incazzato Solo una cifra stimata di 175 milioni nel primo weekend di proiezioni si tratta dell’apertura basta della nuova trilogia prodotta di trasporto in chiusura La Lazio ha battuto la Juventus per 3 a 1 Year Year Year conquistando la Supercoppa italiana entusiasta il tecnico dei biancocelesti Simone Inzaghiseconda Vittoria stagionale contro i bianconeri abbiamo fatto un’altra magia nelle posticipo di serie A invece Napoli riuscite a espugnare il campo del Sassuolo per 2 a 1 E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto e attentamente A più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa