Ultime Notizie Roma del 23-12-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio due ragazzi di 16 anni Camilla Romagnoli e Gaia von freymann sono morto dopo essere stato investito in Corso Francia Roma una strada a scorrimento veloce all’altezza di via Flaminia alla guida dell’auto che ha investito il figlio del regista Paolo genovese Pietro di 20 anni che sarebbe risultato positivo agli esami alcolemici e tossicologici il PM Indaga per omicidio stradale incerta la dinamica dell’incidente il governo ha posto la fiducia alla manovra all’esame della camera Oggi prima il voto per la fiducia e poi sulla manovra da 32 miliardi scontro sulle concessioni autostradali per noi dice Di Maio Questa è una battaglia di civiltà perché serve giustizia per le vittime del Ponte Morandi contestata la norma che prevede la gestione di ananas in caso di revoca decadenza o risoluzione di concessione di strade o autostrade almeno 16 persone sono morte in seguitobiscontri in carcere in Honduras lo riporta una fonte di polizia Appena due giorni fa 18 persone erano rimaste vittime di scontri simili a te l’ha nel dipartimento tesoro di Atlantide il consiglio di amministrazione di Autostrade per l’Italia ha preso in esame il testo della norma del milleproroghe sulle concessioni autostradali e pur non potendo conoscere la versione definitiva delle disposizioni ha ritenuto Come già sottolineato dai scarpe stesso presente rilevanti profili di incostituzionalità e contrarietà a norme europee Per tale ragione la società sta valutando ogni iniziativa volta a tutelare i diritti della stessa lo si legge in una nota di ASpI in cui ha inviato una comunicazione ministeri dei trasporti e dell’economia alla Presidenza del Consiglio e ti verranno questa mattina Parigi funerali di Emanuela Ungaro lo stilista scomparso ieri 86 anni il perché amava le donne con lui stesso diceva in un’intervista era malato da tempo si era allontanato dalle passerelle nel 2004 oltre 500 tifosi hanno accolto l’arrivo della Lazio Fiumicinorientrato a Roma dopo la vittoria della Supercoppa ieri aria contro la Juventus i sostenitori biancocelesti hanno intonato cori per i loro idoli e hanno poi acceso fumogeni all’esterno dell’aeroporto ieri sera intanto nel posticipo di serie A il Napoli espugnato il campo del Sassuolo per 2 a 1 Ed ora parliamo di regali anzi di una sindrome vera e propria la regalità sentiamo il parere dell’avvocato dello Stato Giulio bacosi presidente di democrazia nelle regole e la legalità non sono a parenti più stretti più o meno serpenti ma anche ad amici colleghi conoscenti E perché poi prova a chiedere la risposta tra estradizione e Natale Da che mondo è mondo è il compleanno del bambino Gesù E con esso quello di ciascuno di noi guarda casoquando giorni torna Maria Lucas e la luce si abbassa da vedere e allora il regalo più scherzando sarebbe provocatoriamente proprio signore che anche lui è fatto proprio il resto è questo il significato della solidarietà pochissima di quel dovere iscritto all’articolo 2 della carta che ci spinge ad essere aperti verso gli altri non escluso Buon Natale Dunque i buoni regali a tutti e tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa