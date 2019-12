Ultime Notizie Roma del 23-12-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio apriamo con la politica la manovra 2020 da 32 miliardi si appresta a tagliare l’ultimo traguardo per lamentare con un nuovo voto di fiducia per scongiurare il rischio di esercizio provvisorio l’esecutivo ha blindato il testo in seconda lettura e la camera licenziare il provvedimento senza alcuna modifica rispetto alla restyling provato al Senato dopo un iter tormentato che ha messo a dura prova la Tenuta del per la maggioranza si tratta di un piccolo miracolo con la legge di bilancio non ci limitiamo a mettere il paese conti in sicurezza ma ovviamente a prendere un cammino ambizioso che attraverso il dialogo e il confronto con tutti punta a rendere l’Italia un paese più Prospero ma più giusta e più unito ha sottolineato il ministro dell’economia Roberto Gualtieri in una lettera pubblicata da venire ma le opposizioni sono insorte accusando il governo di censura i deputati di Lega ProFratelli d’Italia nel corso del loro intervento in aula hanno parlato di una situazione gravissima per il paese e hanno accusato il presidente della Camera Roberto Fico di violazione del regolamento Fratelli d’Italia chiesto un ampliamento dei tempi della discussione Ma alcuni deputati della maggioranza hanno rinunciato intervenire optando per il deposito del pesto proprio per accelerare il processo fisico ha respinto le accuse anche io non sono contento tempi non potrei esserlo noi da presidente della Camera dei Deputati Ho usato tutti gli strumenti possibili non possiamo andare oltre perché c’è il rischio dell’esercizio provvisorio e la necessità di mandare la legge al capo dello Stato perché io ha concluso non ho violato in alcun modo il regolamento e voltiamo ora pagina pur continuando a parlare di politica il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al DL milleproroghe con la formula Salvo intese non c’è niente di definitivo quindi ancora una botta e scontro Però sulle concessioni autostradali viene Infatti contestata la norma che prevede la gestione di ananas in caso didecadenza o risoluzione di concessioni di strade autostrade fino alla gara per un nuovo gestore Andiamo adesso all’estero riesplode la tensione in Libia dopo che domenica del generale Khalifa haftar hanno annunciato il sequestro di un Cardo con a bordo diversi marinai turchi da Ankara il presidente deve essere dai per dogana ferma di essere pronto a sostenere militarmente Tripoli in ogni modo la Turchia puoi levare il proprio sostegno militare navale aereo e terrestre al governo legittimo libico se richiesto Ha ribadito mentre fayez al-sarraj premier del governo di accordo nazionale a Tripoli in un’intervista al corriere Torna sulla questione delle armi che sta l’Italia per combattere a parte da Roma in verità non sono mai Giunti risposte ufficiali con Di Maio abbiamo avuto un ricco scambio di opinioni intanto l’ONU lancia l’allarme sono almeno 284 CV di morti nel 2019 e avverte la Libia non è un porto sicuro La realtà è che abbiamo avuto la crisi di alcune banche nel contesto della più grave recessionedella storia unitaria del nostro paese in una intervista al Corriere della Sera firmata dal suo direttore Luciano Fontana il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco inquadra il tema dei diritti di credito ribadendo che il compito di vigilare lo abbiamo svolto che come Istituto Centrale siamo pronti a rispondere in tutte le sedi quanto alla scelta di porre in amministrazione straordinaria la Banca Popolare di Bari visto ha detto è il risultato come sempre in questi casi di un’attenta analisi un atto possibile in termini di legge solo dopo aver rilevato gravi perdite o carenze nei sistemi di governo societario dal 2007 al governatore l’abbiamo posto in amministrazione straordinaria circa 80 intermediari più della metà è tornata la gestione ordinaria Per quelli liquidati o aggregati con altre banche non vi sono state nella generalità dei casi perdite per depositanti e risparmiatori È tutto Buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa