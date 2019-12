Ultime Notizie Roma del 23-12-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio in apertura si torna sulla Popolare di Bari la banca d’Italia ha sempre svolto il proprio compito rispettando le regole ha sempre collaborato e continuerà a farlo ed è pronto a fornire come sempre tutte le informazioni disponibili così come pronto a rendere conto del proprio operato nelle sedi istituzionali lo ha detto il governatore di bankitalia Ignazio Visco intervenuto sul Corriere della Sera sul caso della Popolare di Bari che il commissariamento È stato disposto quando le perdite hanno ridotti livelli di capitale al di sotto dei minimi stabiliti dalle regole prudenziali e Governo ha posto la fiducia alla manovra all’esame della camera prima il voto per la fiducia e poi sulla manovra da 32 miliardi scontro sulle concessioni autostradali per noi questa è una battaglia di civiltà perché serve giustizia per le vittime del Ponte Morandileader pentastellato Luigi Di Maio contestato la norma che prevede la gestione di in caso di revoca decadenza o risoluzione di concessione di strade o autostrade l’ONU si dice preoccupata per il deterioramento della situazione dei diritti umani in Libia compreso l’impatto del conflitto in corso sui civili lo si legge in un comunicato dell’ufficio dell’Alto commissario per i diritti umani che ha documentato nel 2019 almeno 284 morti civili e 363 feriti quanto emigranti l’ONU rileva che tra gennaio e novembre oltre 8600 persone sono state intercettate dalla guardia costiera Libica è riportato in quel paese che ovviamente non può essere considerato in nessun modo come un porto sicuro per lo sbarco fanno sapere intanto Intervistato dal Corriere della Sera il premier libico al serraggio spiega che Tripoli aveva chiesto le armi a tanti paesi inclusa l’Italia ma non c’è stata risposta corroComunque i rapporti restano ottimo trasporto in chiusura oltre 500 tifosi hanno accolto l’arrivo della Lazio a Fiumicino appena rientrata a Roma dopo la vittoria della Supercoppa di ieri contro la Juventus i sostenitori biancocelesti hanno intonato cori per i loro idoli e non puoi acceso fumogeni all’esterno dell’aeroporto ieri sera nel posticipo di serie A il Napoli espugna il campo del Sassuolo per 2 a 1 prima vittoria per Gattuso sulla panchina partenopea è tutto della redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa