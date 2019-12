Ultime Notizie Roma del 23-12-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale un buongiorno della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio l’allarme dell’ ONU sulla Libia Le Nazioni Unite si dicono preoccupate per il deterioramento della situazione dei diritti umani nel paese nordafricano compreso l’impatto del conflitto in corso sui civili lo si legge in un comunicato dell’ufficio dell’Alto commissariato per i diritti umani che ha documentato nel 2019 almeno 284 morti civili e 363 feriti quanto emigranti lo non rileva che tra gennaio e novembre oltre 8600 persone sono state intercettate dalla guardia costiera li ha riportato in quel paese che ovviamente non può essere considerato in nessun modo Come porto sicuro per lo sbarco intanto Intervistato dal Corriere della Sera il premier libico al Sunrise spiega che Tripoliaveva chiesto le armi ha tanti paesi inclusa l’Italia ma non c’è stata risposta con Roma Tuttavia i rapporti restano ottimi negli ultimi 5 anni la Guardia di Finanza sottratto la criminalità organizzata beni mobili ed immobili per 18 miliardi di euro una cifra che corrisponde ad oltre il 1% del PIL dai dati delle Fiamme Gialle perde che dal 2015 ad oggi sono stati Infatti confiscati beni per circa 7 miliardi di euro che sono rientrati definitivamente nelle casse dello Stato mentre i sequestri ammontano a quasi 11 miliardi di euro la politica oggi la manovra sul tavolo della camera all’esame prima il voto per la fiducia e poi sulla manovra da 32 miliardi contro sulle concessioni autostradali dai 5 Stelle parla Luigi Di Maio per noi questa è una battaglia di civiltà perché serve giustizia per le vittime del Ponte Morandi dice contestatanorma che prevede la gestione di ANAS in caso di revoca decadenza o risoluzione di concessioni di strade o autostrade si terranno grigi funerali di Emanuele Ungaro scomparso ieri a 80 anni il qte che amava le donne come lui stesso dicevano un’intervista era malato da tempo si era allontanato dalle passerelle nel 2004 è tutto per il momento informazioni Torna più tardi Buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa