Ultime Notizie Roma del 23-12-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio di oggi l’allarme dell’ONU per il deterioramento della situazione dei diritti umani in Libia compreso l’impatto del conflitto sui l’alto commissariato per i diritti umani ha documentato per quest’anno almeno 284 morti civili e 363 feriti quanto emigranti oltre 8600 persone sono intercettati dai libici ha riportato indietro in un paese che ovviamente non può essere considerato nessun modo Come porto sicuro per lo sbarco intanto l’Unione Europea raccomanda la comunità internazionale di rispettare l’embargo sulle armi e fa appello alle parti affinché lo scontro cessi e riparta il dialogo politico e sono aumento dell’IVA taglio del cuneo fiscaleevasione con incentivi a chi usa le carte di credito e stop al superticket e poi Plastic taxi Sugar Tax la manovra da 32 miliardi di euro attende solo il via libera della camera nelle prossime ore la fiducia il blocco dell’aumento dell’IVA è costato 23 miliardi se non ci fosse stato sarebbe pesato per circa €541 all’anno sui budget familiari per il cuneo fiscale stanziati 3 miliardi per il 2020 e 5 per il 2021 oltre che da un maggior ricorso al deficit della spending review la legge finanziata dalla stangata sui giochi oggi la camera prima il voto sulla fiducia e poi quello finale Intanto il consiglio di amministrazione di Autostrade per l’Italia ha preso in esame il testo della norma del milleproroghe sulle concessioni autostradali e non potendo conoscere la versione definitiva delle disposizioni ha ritenuto Come già sottolineato Dai Scatta che lo stesso presenti rilevanti profili di incostituzionalità e contrarietà a norme europeePer tale ragione la società sta valutando ogni iniziativa volta a tutelare i diritti della stessa non si legge in una nota di ASpI il cui ti dia ha inviato una comunicazione Ministero dei Trasporti delle e alla Presidenza del Consiglio 5 persone sono state condannate a morte in Arabia Saudita per l’omicidio del giornalista Jamal khashoggi nel Consolato Saudita Istanbul nel 2018 lo ha annunciato la procura di Riad saud al-qahtani stretto consigliere ed ex responsabile per la comunicazione sui social media del principe ereditario Saudita Mohammed Bin Salman non è stato incriminato secondo indagini dell’ano c’erano prove incredibili di responsabilità individuali del principe e del suo consigliere aqualta Venezia anche quest’oggi ha toccato i 144 centimetri sul Medio mare alle 9:40 di questa mattina lo rende noto il centro maree del comune in base alle rilevazioni delle varie centrali nel posto in città è una marea eccezionale che ha coperto ildella città Lagunare per il 60% a ridurre la spinta dell’acqua verso la città è stato il vento sull’Adriatico è tutto dalla redazione Vi auguro una Buon proseguimento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa