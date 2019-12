Ultime Notizie Roma del 23-12-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio della redazione l’informazione Gabriella Luigi in studio è stata ritrovata in Danimarca la bimba rapita il 20 dicembre scorso a Milano dal padre una vicenda con torta iniziata tre anni fa quando è stata rapida sempre dal padre è condotta in Siria da allora il padre per almeno due volte aveva promesso di riportarla in Italia senza però farlo fin quando a novembre dopo che era stato rintracciato a Damasco era partito veramente la volta di Milano passando da Beirut e Francoforte la madre era riuscita così a riabbracciare la figlia lo scorso 29 novembre e poi tre settimane dopo il nuovo rapimento è durato poco questa volta grazie agli uomini della squadra mobile di Milano da quelli dello Ship della polizia la bimba si trova insicurezza in unadella polizia Danese a Milano il processo a Mario cappato per il suicidio assistito di dj fabo il magistrato ha chiesto l’assoluzione per l’esponente radicale sulla base di una recente sentenza della Corte Costituzionale al principio di sacralità della vita sostituisce la tutela della fragilità umana lo ha detto il procuratore aggiunto Tiziana siciliano nella Vittoria nel caso ricorrano tutti e quattro i requisiti indicati dalla consulta che ha tracciato la via sulla non punibilità della aiuto al suicidio reato di cui risponde K la difesa di cappato ha chiesto alla corte di fare un passo avanti e di avere coraggio giuridico allarme dell’ONU per il deterioramento della situazione dei diritti umani in Libia compreso l’impatto del conflitto su l’alto commissariato per i diritti umani è documentato nel 2019 almeno 284 morti civili e 363 feriti quanto emigranti oltre 8600 persone sonointercettati dai libici è riportato indietro in un paese che ovviamente non può essere considerato in alcun modo porto sicuro per lo sbarco l’Unione Europea raccomanda la comunità internazionale di rispettare l’embargo sulle armi e fa appello alle parti affinché lo scontro cessi e riparta il dialogo politico la Guardia di Finanza fa sapere che negli ultimi cinque anni sono stati sequestrati alla criminalità organizzata beni mobili ed immobili per 18 miliardi di euro una cifra che corrisponde ad oltre il 1% del PIL confiscati beni per circa 7 miliardi sequestrati beni per 11 miliardi di euro è tutto dalla redazione Vi auguro un buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa