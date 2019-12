Ultime Notizie Roma del 23-12-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale 1 Buon pomeriggio della redazione l’informazione Gabriella Luigi in studio l’ONU ha lanciato un allarme per il deterioramento della situazione dei diritti umani in Libia compreso l’impatto del conflitto sui civili l’alto commissariato per i diritti umani ha documentato quest’anno almeno 284 morti civili e 363 feriti Per quanto riguarda I migranti oltre 8100 persone sono stati intercettati dai libici e riportate indietro in un paese che ovviamente non può essere considerato nessun modo Come porto sicuro per lo sbarco dicono le nazioni unite e l’Unione Europea raccomanda la comunità internazionale di rispettare l’embargo sulle armi facendo appello alle parti affinché lo scontro cessi e riparta il dialogo politicoalmeno tre cittadini non siriani sono stati uccisi nell’area di Damasco in un attacco aereo attribuito ad Israele contro basi militari iraniane in Siria ne lo riferisce l’osservatorio Siriano per i diritti umani che cita anche l’agenzia siriana sana secondo cui durante l’attacco un obiettivo stile è stato abbattuto dalla contraerea vicino a Crava a sud-est della capitale il quotidiano israeliano haaretz che riporta una fonte dell’Alleanza vicino al presidente bashar al-assad e ha detto che sono stati 4 i missili Cruise lanciati durante l’attacco Cambiamo argomento negli ultimi 5 anni la Guardia di Finanza ha sottratto alla criminalità organizzata beni mobili ed immobili per 18 miliardi di euro una cifra che corrisponde ad oltre il 1% del dai dati delle Fiamme Gialle emerge che dal 2015 ad oggi sono Infatti Stati confiscati beni per circa 7 miliardi di euro che sono rientrati definitivamente nelle casse dello Statosequestri ammontano a quasi 11 miliardi la recente sentenza della Corte Costituzionale al principio di sacralità della vita sostituisce la tutela della fragilità umana lo ha detto il procuratore aggiunto Tiziana siciliano nella requisitoria nella quale spiega che nel caso di dj fabo ricorrono tutti e quattro i requisiti indicati dalla consulta che ha tracciato la via sulla punibilità dell’aiuto al suicidio reato di cui risponde Marco cappato per questo il fatto non sussiste il magistrato ha chiesto la soluzione per l’esponente radicale la difesa di cappato ha chiesto alla corte fare un passo avanti di avere coraggio giuridico è tutto dalla redazione Vi auguro un buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa