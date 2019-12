Ultime Notizie Roma del 23-12-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con formazione Buonasera dalla redazione in studio a Giugliano Ferrigno manovra in primo piano nessun aumento IVA taglio del cuneo fiscale lotta all’evasione incentive chiuse le carte di credito superticket Addio dal primo settembre ancora plastica Sugar Tax Rocefin alla camera per la manovra da 32 miliardi il blocco dell’IVA Vale 23 miliardi se non ci fosse stato sarebbe stato per circa €541 al budget familiari per il cuneo fiscale 3 miliardi per il 2020 e cinque per il 2021 oltre che da un maggior ricorso al deficit è La Spending Review la legge il finanziata dalla stangata sui giochi Montecitorio le dichiarazioni di voto sulla fiducia il testo dovrebbe essere licenziato definitivamente entro questa sera la Corte d’Assise di Milano ha assolto Marco cappato con la formula perché il fatto non sussiste l’esponente delera imputato per aiuto al suicidio per la vicenda di dj fabo accompagnata morire in Svizzera Nel febbraio del 2017 Nel chiedere l’assoluzione dall’accusa aveva ricordato la recente sentenza della Corte Costituzionale spiegando che nella vita tutti e quattro i requisiti indicati dalla consulta che ha abbracciato la via sulla non punibilità del aiuto al suicidio o agito venire ha scelte per il diritto di autodeterminazione individuale ha detto capato ancora cronaca di Milano hanno aperto un’inchiesta per sottrazione internazionale di minori dopo che venerdì scorso a Milano la ragazzina di 11 anni al centro di Una contesa tra genitori è stata presa dal padre di origini siriane all’uscita da scuola e portato in Danimarca Dov’è stata poi trovata la piccola dovrebbe rientrare nelle prossime ore in Italia l’uomo già tre anni fa aveva preso la ragazza e poi la della Condotta in Siria illegale della mamma ha riferito che la donna ha detto è stata la stessa ragazzina mandare la scorsa notte via cellulare la tua posizione con Google Maps Subito dopo averla chiamata ultime notizie in chiusura l’indicazione arrivate dal copasir che ha messo in guardia sui rischi che potrebbero deviall’ingresso delle aziende cinesi nelle attività relative alle 25g valutate con attenzione ha detto il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini secondo il ministro il dibattito che si è sviluppato sul tema anche a livello internazionale non può essere in te la questione va affrontata con ancora più determinazione perché attiene alla sicurezza nazionale è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa