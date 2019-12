Ultime Notizie Roma del 23-12-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studino Giuliano Ferrigno Corte dei Conti per le concessioni autostradali serve equilibrio tra remunerazione del capitale e tutela degli interessi pubblici e dei consumatori chiede poi di fare presto nelle procedure di gara le convenzioni scadute invito a superare le inefficienze riscontrate quali irrazionalità di ambiti delle tratte di modelli tariffari di Monte clausole contrattuali particolarmente vantaggiose per le parti private investimenti in vimini sottodimensionati con possibili extraprofitti lunghezza delle procedure dopo la scadenza delle vecchie convenzioni la cronaca il titolare di una sala giochi vicino Verona è stato ucciso in una rapina con la scorsa notte nel suo locale il sessantenne è stato aggredito da un uomo a volto coperto e armato di un bastone una spranga che dopo essersi fatta aprire la porta del retro l’ha colpito violentemente provocando di un grave trauma cranicodopo aver trafugato l’incasso di circa €3000 il rapinatore si è dileguato facendo perdere le sue tracce nel senso antenne morto poco dopo il trasporto in ospedale in seguito alle gravi ferite riportate l’economia cartelle del congelate Durante le festività natalizie l’Agenzia delle Entrate riscossione Infatti sospeso l’attività di notifica degli atti dal 24 dicembre al 6 gennaio per evitare disagi ai contribuenti in questo periodo particolare di quelle due settimane tra Natale e l’epifania era previsto l’invio di circa 322000 atti che resteranno sospesi ad eccezione di quelli inderogabili circa 17.000 più dovranno essere comunque notificati in buona parte tramite elettronica certificata ultime notizie in chiusura andiamo a Torino affetta da una rara scoliosi mai diagnosticata prima una bimba di 5 anni e di appena 11 kg di peso è stata sottoposta ad un innovativo intervento chirurgico di correzione all’ospedale Regina Margherita per la prima volta su una caso del genere sono state usate barre di accrescimento magnetiche che correggono la scoliosi senza effettuare successivi interventi chirurgiciallungamenti a tecnica mini-invasiva a permetta la paziente di riprendere la vita normale per tutto Grazie per averci seguito lendinuso tornano alla prossima edizione

