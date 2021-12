Ultime Notizie Roma del 23-12-2021 ore 13:10

romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio si intende il numero di nuovi casi di covid in Italia cresciuti ben più il 42,3% in 7 giorni ho detto vento pari al 33 si registra anche dei miei gesti sul pronto ospedaliero crescono Ancora i posti letto sta facendo i compiti con un più 17% in aree mediche in più 17,3 in terapia intensiva lo rileva il monitoraggio della fondazione gimbe che confronto i dati della settimana 1521 dicembre rispetto alla precedente si tratta che il presidente gimbe Nino cartabellotta di un’impennata Favorita anche dalla rapida diffusione della variante omicron ovviamente sotto sfilata da un sequenziamento insufficiente il governo intanto dopo la partita contro la variante omicron oggi la cabina di regia draghi riunisce il governo sul PNR ipotesi super Green past nei luoghi di lavoro lutto cittadino Torino con le bandiere a mezz’asta degli whocomunali nel giorno dei funerali di Filippo falotico di appena 20 anni il più giovane dei tre operai morti sabato nel crollo della in via Genova alle 11 si sono celebrati in duomo dall’arcivescovo Mons Cesare nosiglia i funerali la salma del ventenne e poi tumulata nella tomba di famiglia a Laurenzana in provincia di Potenza Pioggia e neve in arrivo per Natale tre perturbazioni si abbatteranno sull’Italia alla vigilia 25 dicembre previste piogge diffuse su tutto il Nord in Toscana Umbria Lazio Sardegna con precipitazioni a tratti forti su Liguria Friuli Venezia Giulia la neve sulle Alpi scenderà copioso a partire dai 1300 metri circa e sugli appennini oltre 1800 metri atti sessuali con minori arrestato un insegnante a Bari la donna attraverso i social network mediante nickname di Martina la scorsa estate avrebbe adescato alcuni agli arresti domiciliari Ele tutto anche per questa edizione il buon proseguimento ti ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa