Ultime Notizie Roma del 24-01-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione da Francesco vita in studio un taglio del cuneo fiscale nel 2020 per i redditi fino a €40000 che aumenterà da 80 a €100 il bonus per i salari più bassi è la principale misura approvata dal Consiglio dei Ministri ieri sera in una misura ha fortemente voluto dal governo che anche stanziato allo scopo 3 miliardi di euro fatti Concreti sottolinea il premier Conte tornando a difendere l’operato del governo a pochi giorni dalle elezioni regionali in Calabria il Consiglio dei Ministri anche stanziato 28,4 milioni per i danni del maltempo in Emilia Romagna e 345 milioni per i terremotati del Centro Italia impugnata la legge della Regione Sicilia sui vitalizi e subito dopo il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi si è tenuto un vertice sul doppia Ilva presenti oltre conti ministri competenti e tecnici responsabili del negoziato con Unitalsi a quanto siaministro dell’economia Roberto Gualtieri avrebbe incontrato i vertici Mita Davos a margine dei lavori del World economic forum il governo d’azienda franco-indiana cercano un’intesa entro il 31 gennaio ma la trattativa in salita negativi i primi esami effettuati su un caso sospetto di contagio del virus simile alla Sars è messo a Bari mentre da Pechino Arriva un nuovo bilancio ufficiale di 25 morti 803 cerchi e 1072 persone in osservazione il Giappone accertato il secondo caso suo territorio in Cina 7 città hanno deciso di sospendere i collegamenti con l’esterno trasporti pubblici arterie annullati molti festeggiamenti per il capodanno cinese altre occasioni di assembramento l’osservatorio Mondiale della sanità ha dichiarato una emergenza internazionale ma la tensione resta alta oggi all’ospedale Spallanzani di Roma si terrà una riunione operativa sul da farsi il virus trasmesso dai pipistrelli sarebbe arrivata L’uomo dai serpenti sfida in piazza Bibbiano tra Matteo Salvini delle sardine in un clima di contrapposizionesenza incidenti la cittadina Reggiana simbolo dell’ inchiesta Angeli demoni per un giorno se divisa a metà con due piazze intende affrontare le imminenti elezioni su obiettivi opposti secondo Stime non ufficiali le sardine Hanno raccolto Oltre 3000 persone contro il migliaio dell’ex Ministro dell’Interno Salvini difendiamo i bambini e le Presidente della Regione Bonacini i bambini usate per campagna indegna Battaglia per la leadership nel Movimento 5 Stelle dopo le dimissioni di Di Maio da capo politico si confrontano le diverse anime del Movimento populista e filo PD divergente Crini incontrerà martedì parlamentare Di Maio smentisce che le sue parole fossero un attacco di Battista intanto la Corte di Cassazione ha dato via libera al referendum sul taglio dei parlamentari la richiesta di 71 senatori è conforme nell’articolo 138 della Costituzione la data del mondo sarà fissato tra fine marzo e l’inizio di giugno gli Stati Uniti hanno respinto la richiesta di estradizione in Gran Bretagna di Anna sacolas la moglie di un diplomatico americano accusato di aver ucciso in un incidentedall’Inghilterra un giovane di 19 anni arredam siamo delusi da questa decisione che sembra essere una negazione della Giustizia ha commentato un portavoce del Ministero degli Interni britannico stiamo valutando urgentemente le nostre opzioni il caso è già stato motivo di attrito Tra Londra e Washington ponendo interrogativi sui limiti te l’immunità diplomatica incasino legati alla sicurezza nazionale in difesa della donna era intervenuto anche il presidente Donald Trump è sempre Donald Trump ha annunciato che intende diffondere il suo piano di Pace per il Medio Oriente un po’ prima della visita la Casa Bianca del premier israeliano Benjamin Netanyahu ed è leader centrista bennigan’s prevista per martedì il presidente ha anche detto che gli Stati Uniti hanno parlato per mesi in merito al piano di faccia americano per il Medio Oriente hanno un sacco di incentivi a fare l’accordo sono sicuro che piacere girano negativamente all’inizio sarà davvero positivo per loro tra i punti secondo indiscrezioni anche riconoscimento della sovranità italiana sulla valle del Giordano si apre oggi con l’insediamento dei trela sfida per il rinnovo del vertice della Confindustria autocandidature sono attese entro la fine della prossima settimana dovrebbero esserci 5 industriali in corsa Tra questi Andrea Illy che potrebbero mettersi in gioco in un secondo momento era l’ultima notizia tuo proseguimento che scorre

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa