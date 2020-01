Ultime Notizie Roma del 24-01-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione le autorità cinesi Hanno imposto il blocco e trasporti pubblici in una città salgono così a 3 milioni i cittadini coinvolti dai blocchi nel paese a seguito dell’ epidemia coronavirus le autorità di jingzhou nella provincia di hubei Hanno imposto lo stop al traffico ferroviario in uscita dalla città e trasporti pubblici bus turistici di ogni tipo di imbarcazione le vittime Intanto sono salita A26 c’è infatti una seconda vittima fuori dall’area dell’epicentro una persona è morta a heilongjiang nord-est una provincia al confine con la Russia più 1800 km linea d’aria da dove sono iniziati i lavori per un ospedale di emergenza Disneyland Shanghai chiude temporaneamente i battenti negativi primi esami effettuati su un caso sospetto di contagio del virus simile allaverso Bari l’osservatorio Mondiale della sanità non ha dichiarato un’emergenza internazionale ma la tensione resta alta in piazza Bibbiano tra Matteo Salvini le sardine in un clima di contrapposizione ma senza incidenti la cittadina Reggiana simbolo dell’ inchiesta Angeli demoni per un giorno che divisa a metà con due piazze intento ad affrontare le imminenti elezioni su obiettivi opposti secondo Stime non ufficiali le sardine Hanno raccolto Oltre 3000 persone oltre il migliaio dell’ex Ministro dell’Interno Salvini difendiamo i bambini in Presidente della Regione Bonacini bambini usati per campagna invecchia Battaglia per la leadership nel Movimento 5 Stelle dopo le dimissioni Di Maio da capo politico si confrontano le diverse anime del Movimento populista e filo b&b il reggente Cream incontrerà martedì parlamentari lo staff di Di Maio smentisce che le sue parole fossero un attacco di Battista intanto la Corte di Cassazione ha dato il via libera al referendum sul taglio dei parlamentari la richiesta di 71 senatori è conforme all’articolo 138 della Costituzione la data del voto sarà fissata tra fine marzo e l’inizio di giugno e parliamoscuola incontro del ministro Azzolina con i sindacati ANIEF presenta le sue proposte sul reclutamento in 10 punti ma sentiamo in particolare il presidente del sindacato ANIEF Marcello un incontro primo incontro col ministro Azzolina insediato o avviare insieme a tutte le altre che intenzioni sindacali sulla presentazione da parte della sua linea politica sulla scuola e poi sono problemi importanti le tute su questo punto ANIEF presentato una serie di proposte ben chiare prima è quella di estendere un meccanismo della Call veloce cioè della chiamata veloce che verrà per scorrimento su altre graduatorie nuove individuate da chi è già presente nelle graduatorie di merito nelle gare per essere assunto in altra provincia in altra regione anche le graduatorie d’istituto dirigenti visto che non le procedure concorsuali prenderanno del tempo è il prossimo anno si è toccherà il record delpasta col veloce per l’istituto porterà anche assumere i precari di seconda e terza fascia e alle 18 che sono quelli che vengono chiamati come supplenti dopo che quello che chiedeva anni è stato ascoltato c’è la trasformazione delle calorie istituti provinciali in questo caso però almeno l’affidamento delle supplenze annuali Al termine dell’attività poi evidente che rimane il problema per l’estensione della platea dei partecipanti al prossimo concorso straordinario così come rimane il problema dell’assunzione del prodotto il personale ATA con un piano straordinario per il prossimo posso dare a te anche personale educativo sulla mobilità evidente che chi viene assunto non può stare con il blocco quinquennale perché c’è un posto problema delle unità didattica si dà diritto alla famiglia così come importante per sentire che tutti si abilitano si specializzazione sul sostegno senza impegno danni della nostra scuola senza fare una selezionesiccome chiedi ruolo posta anche prendersi un’altra un’altra un’altra abilitazione del poter ricambiare materie portare un passaggio di ruolo senza bisogno che mi selettiva all’inizio così da superare sono tutti i problemi che stiamo parlando davanti al ministro è uno fra tutti anche quello che è stata assunta nei ruoli e con clausola rescissoria ha superato l’anno di prova avuto riconosciuto dagli organi collegiali dato che hai capacità abilità idoneità all’insegnamento e quindi ha diritto a essere confermata non essere licenziato uno fra tutti e parole dicono che non si stacchi e sono tutti i provvedimenti importanti che per gli anni ha Sean Pavone All’attenzione inizia primato proposte emendative che ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa