Ultime Notizie Roma del 24-01-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione studio Roberto Ceccarelli allarme per il coronavirus stop ai trasporti 9 città blindati 32 milioni di cinesi nella notte per l’annuncio più nuova decesso al confine con la Russia quasi 2000 km da donna secondo caso il Giappone lo e mezzo non ha dichiarato un emergenza internazionale ma la tensione resta alta arriva il decreto per rendere effettivo da luglio il taglio del cuneo fiscale si trova accelerare il più possibile il decreto per Taranto mentre un vertice notturno viene convocato per fare il punto sulla trattativa con mital sul ex Ilva Ecco le mosse del premier Giuseppe seconda tre giorni dalle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria in un consiglio dei ministri notturno arriva il decreto che già da attuazione alla manovra e da un segnale lavoratoriallargando il bonus degli €80 anche prima non li prendeva tassisti abusivi a bordo di auto senza assicurazione senza revisione in un caso anche con la patente revocata e quanto scoperto la Guardia di Finanza di Napoli soggetti Fermati risultati completamente sconosciuti al fisco sono stati anche segnalati all’INPS perché facenti parte di nuclei familiari che percepiranno il reddito di cittadinanza la cancelliera tedesca Angela Merkel è oggi in visita Istanbul dovrà colloquio con il presidente erdogan secondo quanto riferisce la presidenza di Ankara durante l’incontro verranno diffuse relazioni bilaterali in tutti i loro aspetti e le possibilità di rafforzare la cooperazione anche in vista della Presidenza di turno dell’Unione Europea che sarà affidata a Berlino nel secondo semestre di quest’anno in cima all’agenda ci sono poi le principali questioni regionali e internazionali a partire dalle crisi in Siria ed è tutto per ora Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa