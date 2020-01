Ultime Notizie Roma del 24-01-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione per l’informazione dall’Italia del mondo in studio Roberta sgarella contro la droga non sono garantista e morte se questo ragazzo non sarà ritenuto uno spacciatore avrà le mie scuse poi in quel lato ti faccia punto e non vado a fare io gli arresti ma contento che l’Italia sappia che la si spaccia così leader della Lega Matteo Salvini in collegamento con Agorà su Raitre tornando sulle polemiche dopo che ha suonato il citofono in un Popolare quartiere bolognese chiedendo il tuo figlio è uno spacciatore inizio d’anno all’insegna di i più ottimisti ci per la Germania l’indice PMI della manifattura tedesca markit migliora a gennaio il sale a 45,2 dal 43,7 registrato adicembre è più delle previsioni degli analisti che indicavano 44.5 migliori delle previsioni anche il PMI composito 51,1 contro il 50,5 previsto e quello dei servizi a 54,2 contro il 53 previsto due maestre di una scuola dell’infanzia Le Porte di Roma sono state arrestate per maltrattamenti ai bambini e si trovano ai domiciliari per il gip che ha firmato l’ordinanza le insegnanti sarebbero gravemente indiziati di una serie di violenze fisiche e psicologiche schiaffi urla e offese verbali all’interno delle aule scolastiche che hanno condizionato la vita dei bambini loro affidato sono iniziate a Baz diverse manifestazioni anti Stati Uniti d’America collaterali alle proteste quotidiane per il carovita lo riferiscono gli iracheni l’appello a scendere in piazza contro la presenza delle truppe americane nel paese è stato lanciato dal leader sciita Sabra a capo di un partito che guida il maggior gruppo politico parlamentareconoscimento della sovranità israeliana sulla valle del Giordano e sugli insediamenti nell’Area C dell’Ape Giordania poi la in base agli accordi di Oslo già sotto controllo da parte dello stato ebraico in cam riconoscimento A tempo debito da parte degli Stati Uniti di uno Stato palestinese sarebbe il resto del territorio della stessa zona C ovvero prima delle elezioni politiche in Israele il piano è stato respinto in toto dalla malattia dalla dirigenza palestinese l’antitrust ha avviato un procedimento di inottemperanza nei confronti di Facebook per non aver attuato quanto prescritto dal dal 29 novembre 2018 l’autorità spiega una nota aveva accertato la scorrettezza della pratica commerciale di Facebook di omessa adeguata informativa in sede di registrazione al social network a della raccolta e deluso ai fini commerciali dei dati con il procedimento spiega la antitratta Facebook rischia una nuova multa da €5000000 ed è tutto grazie per averci seguito mi chiamaalle prossime news

