Ultime Notizie Roma del 24-01-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione studio Frascarelli Licia presidente degli Stati Uniti in mectiles è giunto a Roma l’aereo di stato americano con cui viaggio a pensi appena atterrato sulla pista dell’aeroporto militare di Ciampino in agenda all’udienza con Papa Francesco e gli incontri al Quirinale Palazzo Chigi con il capo dello Stato Sergio Mattarella e con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte raccontare la verità e le città ignorata del quotidiano per ricucire le tante lacerazioni del oggi all’appello del papà nel messaggio per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali che si celebra il 20 maggio in un epoca in cui la falsificazione per arrivare a Sempre più sofisticata raggiungendo livelli esponenziali abbiamo bisogno di sapienza per raccogliere creare raccontiche buoni ha detto Papa Francesco il World economic forum di Davos ha completamente ignorato le richieste sul clima avanzate dalla giovane attivista svedese Greta denunciato la stessa Nell’ultimo giorno di lavori delle Little politiche ed economiche riunita in Svizzera nel complesso il 2019 si chiude con un ampia crescita dell’export più che raddoppiata rispetto a quella registrata nel 2018 lo rivela l’Istat e tirando il bilancio delle vendite verso i paesi extra Unione Europea nell’anno appena passato le dita cinesi hanno disposto la chiusura di alcune sezioni della Grande Muraglia per fronteggiare l’emergenza coronavirus Intanto sono 13 in totale le città cinesi dove è stato imposto lo stop ai trasporti pubblici 2 m di una scuola dell’infanzia alle porte di Roma sono state arrestate per maltrattamenti ai bambini e si trovano ora ai domiciliari principi paga firmato l’ordinanza l’insegnasarebbero gravemente indiziate di una serie di violenze fisiche e psicologiche schiaffi urla e offese verbali all’interno delle aule scolastiche che hanno condizionato la vita dei bambini affidati le intercettazioni audio-video autorizzate del GIP hanno documentato in pochi giorni metodi violenti e punizioni esemplari verso i bambini ed è tutto Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa