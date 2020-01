Ultime Notizie Roma del 24-01-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione Roberta Frascarelli Grazie Luigi per come hai gestito la situazione per quello che hai fatto per il 5stelle è per quello che continuerai a fare lo scrive Beppe Grillo in Un Tweet dedicato alle dimissioni Di Maio la procura di Roma ha ottenuto il giudizio immediato per i sei indagati nell’inchiesta sull’omicidio di Luca attacchi si tratta di due autori materiali dell’aggressione Valerio del grosso e Paolo Pierino viene la fidanzata di Luca e Giovanni Princi Questi ultimi sono coinvolti nel segmento di indagine sul tentato acquisto di sostanza stupefacente giudizio immediato anche per Marcello de propris di concorso in omicidio e il padre Armando accusato di detenzione di droga una scritta antisemita è comparsa sulla porta di casa di Aldo rolfi figlio di Lidia partigianaTata nel 1944 una delle grandi voci dell’orrore dei lager la scritta qui ci sono ebrei come nelle città tedesche durante il nazismo è comparsa nella notte appena trascorsa a Mondovì Cuneo sulla porta della casa dove la donna ha vissuto fino alla morte nel 1996 realizzare secondo i requisiti tecnici forniti dalle soprintendenze una barriera protettiva per la vasca della fontana di Trevi che impedisca di sedersi sulla bordo è l’indirizzo che l’aula di Roma ha dato alla sindaca Virginia raggi e alla sua giunta in una mozione proposta da Andrea sola Movimento 5 Stelle approvata nell’ultima seduta apertura nel segno letterario quella della 70esima edizione del Festival di Berlino 2020 20 febbraio prima una come te che uscirà in sala in Italia di seguito da Academy tu il nuovo film del regista candidato all’Oscar per Monsieur lazhar racconta il mondoNew York degli anni novanta ed è tutto Grazie per l’attenzione appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa