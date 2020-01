Ultime Notizie Roma del 24-01-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Di nuovo buon pomeriggio dalla stazione in studio Roberta Frascarelli la procura di Roma ha ottenuto il giudizio immediato per i sei indagati nell’inchiesta sull’omicidio di Luca sacchi si tratta dei due autori materiali dell’aggressione Valerio Paolo Pierino e di Anastasia fidanzata di Luca e Giovanni Princi Questi ultimi sono coinvolti nel segmento dell’indagine sull’attentato acquisto di sostanza stupefacente giudice anche per Marcello de propris accusato di concorso in omicidio e il padre Armando accusato di detenzione di droga le autorità cinesi Hanno imposto il blocco ai trasporti in altre tutte nella provincia di hubei con la dell’epidemia di coronavirus sta portando Così oltre 41 milioni il numero di cittadini coinvolti Dalle misure per contrastare l’emergenza IMUQuesta città è stata disposta la chiusura di luoghi aperti al pubblico come teatri o locali per il karaoke la potente esplosione a Huston e si è verificata in un palazzo Lo ha comunicato la polizia locale in Un Tweet il dipartimento della polizia di Huston comunica che alle 4:30 del mattino ora locale intervenuto dopo un’esplosione nella parte occidentale della città su richiesta delle autorità tutto il traffico nell’area è stato deviato ancora non è noto se ci siano vittime o feriti così come sono ignote le cause dell’esplosione ultimo giorno di campagna elettorale in Emilia Romagna e Calabria dove domenica si vota per le regionali e ti alza la temperatura dello scontro con Stefano Bonaccini che interviene definendolo surreale in caso di Jolanda di Savoia come comune del ultimo giorno di campagna elettorale in Emilia Romagna e Calabria dove domenica si vota per le regionali e si alza la temperatura dello scontro con Stefano Bonaccini che interviene definendosurreale il caso di Jolanda di Savoia comune del Ferrarese il sindaco Paolo pezzolato ha fatto un esposto denunciando che dopo la decisione della vicesindaca di appoggiare la verità sia borgonzoni Bonaccini avrebbe fatto pressione Perché tre comuni limitrofi rifiutassero di condividere Alcuni dipendenti la procura di Bologna con il capo procuratore Giuseppe amato aperto un fascicolo conoscitivo senza indagati nei ipotesi di reato accedere ai servizi per i lavoratori utilizzare il portale dei pagamenti verificare la posizione contributiva previdenziale consultare il cedolino della pensione questi alcuni dei servizi on-line dell’INPS possibilità oggi grazie alla collaborazione tra l’Inps e il poligrafico Zecca dello Stato e milioni di cittadini già in possesso della carta d’identità elettronica 3.0 Rilasciata dal Ministero dell’Interno e prodotta dal poligrafico debutta nella regia l’attrice Michelesono iniziate e questa mattina le riprese gli occhi blu il suo lungometraggio di esordio prodotto da tempesta e palomar con Rai Cinema funzione con la società francese tu vour nella chat Valeria Golino Ivano De Matteo Matteo Olivetti dopo la straordinaria accoglienza di come un soffio alla sessantasettesima edizione della mostra del cinema di Venezia Michela Cerco una pazza dalla corto al lungometraggio di finzione muovendosi tra il Western è il Polar francese di tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news del pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa