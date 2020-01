Ultime Notizie Roma del 24-01-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli la procura di Roma ha ritenuto il giudizio immediato per i sei indagati nell’inchiesta sull’omicidio di Luca sacchi la procura contesta Valerio Del Grosso Paolo Perino Marcello le prove l’aggravante della premeditazione nell’omicidio di Luca sacchi nell’inchiesta di giudizio immediato I magistrati di costruiscono le Favi dell’aggressione avvenuta il 23 ottobre scorso del grosso e poi si sono avvicinati alla vittima la sua fidanzata Anastasia che aveva uno zaino rosa contenente alla somma di €70000 Perino ha colpito la ragazza intimandole di consegnare lo zaino e successivamente ha tentato di colpire tacchi che si proteggeva con il braccio riportando due grosse ecchimosi mentre del grosso alla resistenza dei due fidanzati ha esploso un colpofuoco a distanza ravvicinata in direzione del capo di Lucca e cagionando gli gravissime lesioni uccisione di Giulio reggeni è una questione di sabato vale le stituzione devono parlare con una sola voce lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico a margine dell’evento a Montecitorio Bartali campione giusto in occasione della giornata della memoria fico che domani sarà a Fiumicello auspicato che il 2020 Sia l’anno di Giulio regeni sappiamo tutti quanto sia importante il contributo fornito dai nostri militari all’estero e quanto sia rilevante il ruolo svolto dai carabinieri in particolar modo in Iraq ove opera quotidianamente in un contesto ambientale in questo momento estremamente delicato lo ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenendo all’inaugurazione dell’anno accademico della scuola ufficiali Carabinieri parlando del moderno dellasia di stabilità ha promosso dell’Arma dei Carabinieri nell’ambito dell’Alleanza Atlantica senza ordine non mi interessano Spero non avrei alcun ruolo nel senso che te lo devono dare da soli lo dice Romano Prodi in una intervista al giornale on-line TP news quanto alla PD Zingaretti è l’uomo giusto per la novazione del PD Soriano per riformare il partito è giusto i problemi al ginocchio costringono Madonna l’uso del bastone cancellare un’altra tappa di Madame da Lisbona lo rivela le sta pubblicando un video su Twitter in cui si mostra mentre affatica sale due rampe di scale la fine di Megamix è prevista per marzo 2020 ed è tutto Grazie dell’attenzione e buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa