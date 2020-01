Ultime Notizie Roma del 24-01-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione da Francesco Vitale in studio è stato assolto in primo grado di giudizio del Tribunale di Lodi Mario Cattaneo Lost di Casaletto Lodigiano che il 10 marzo 2017 uccise saranno una rosa di pallini con un fucile Petri augurano il quale insieme a dei complici si era introdotto nel suo locale per commettere un furto Cattaneo era accusato di eccesso colposo di legittima difesa nella requisitoria di questa mattina il PM aveva chiesto una condanna a tre anni di reclusione dopo la pronuncia della soluzione Catania è rimasto seduto diversi minuti sulla sua sedia la procura di Roma ha ottenuto il giudizio immediato per i sei indagati nell’inchiesta sull’omicidio di Luca sacchi per i due presunti autori materiali dell’aggressione Valerio del grosso e Paolo Pirino di Anastasia Clinic è fidanzata di Luca e Giovanni Princi Questi ultimi sono coinvolti nel segmento di indagine sulacquisto di sostanza stupefacente giudizio immediato anche per Marcello de propris accusato di concorso in omicidio il padre Armando accusato di detenzione di droga secondo la procura l’omicidio di Luca sarebbe premeditato non si sarebbe trattato di improvvisa parliamo ora delle elezioni ultime ore di campagna elettorale libere sono scesi Tutti in campo nelle diverse piazze a supporto dei candidati in Emilia Romagna lo scontro è a tre fra Bonacini per il centro-sinistra borgonzoni per il centro-destra e Benigni per i 5 stelle ma Bibbiano c’erano anche le sardine in una piazza accanto a quella di Salvini da Lamezia Terme Silvio Berlusconi in Calabria per sostenere il candidato governatore del centrodestra Jole Santelli ha sottolineato l’importanza della scelta delle persone ha detto i governi locali non devono durare troppo c’è rischio di nepotismo e qui c’è bisogno che abbiamo ancora invece è argomento e torniamo a parlare dell’emergenza coronavirus il bilancio al momento di 26 morti su 897 contagii sintomi sono febbre raffreddore difficoltà respiratorie città in quarantena sono almeno 10 41 milioni di abitanti in isolamento in Italia al momento non c’è nessuna allarme come ferito questa mattina dal professor Ippolito dell’ospedale Spallanzani andiamo a chiudere con la borsa quella di Milano chiude in rialzo a Piazza Affari il Fit MIB guadagna lo 1,1% a 23969 punti ed è tutto buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

