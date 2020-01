Ultime Notizie Roma del 24-01-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione da evitare in studio Un caso sospetto di contagio da coronavirus cinese segnalato a bordo seconda SOS medicina a Parigi il ministro della Salute smentisce è confermato il secondo caso negli Stati Uniti una donna Chicago tornata da Juan Dove si trova il focolaio d’infezione migliaia di operai sono impegnati per costruire a tempo di record nuovo ospedale in Cina si allunga la lista delle città isolate con 41 milioni di cittadini coinvolti le vittime sono 26 kg autorità di Pechino hanno disposto la chiusura di alcune parti della Grande Muraglia ordinate le agenzie di viaggio di interrompere la vendita di Turi interni e internazionali l’ambasciata d’Italia a Pechino esclude per ora casi di contagio tra i connazionali la procura di Roma ho tenuto giudizio immediato per i sei indagati nell’inchiesta sull’omicidio di Luca sacchi si tratta di due torri materiali dell’aggressione Valerio del grosso e Paolo Pirino di Anastasia Clinicpuntata di Luca e Giovanni Princi Questi ultimi sono coinvolti nella parte di indagine sul tentato acquisto di sostanza stupefacente giudizio immediato anche per Marcello dei propri accusato di concorso in omicidio il padre Armando accusato di droga a delgrosso Pierino de propris la procura contesta l’aggravante della premeditazione Cambiamo argomento Mario Cattaneo lotte di Casaletto Lodigiano da cui pugile 10 marzo 2017 parti di pallini che uccise Petre ungureanu con complici si era introdotto nel suo locale per rubare è stato assolto in primo grado dal Tribunale di Lodi dall’accusa di eccesso colposo di legittima difesa il PM nella requisitoria ha chiesto una condanna a tre anni di reclusione Cattaneo dopo la pronuncia della soluzione è rimasto per diversi minuti seduto sulla sua sedia una scritta antisemite comparsa sulla porta di casa di Aldo rolfi Lidia partigiana deportate a ravensbruck nel 1944 una delle grandi voci degli errori dei lager la scritta qui ci sono ebrei come nelle a città tedesche durante il nazismo è comparsa nella notteMondovì in provincia di Cuneo sulla porta della casa dove la donna ha vissuto sino alla morte nel 1996 al via l’iter per fare Liliana Segre una cittadina onoraria di Roma dopo il voto unanime assemblea Capitolina la proposta avanzata dalla lista civica Roma torna a Roma dal gruppo del il voto di domenica alle regionali non è un voto sul governo non riguarda la sua sopravvivenza nella mia lo ribadisce da Assisi Giuseppe Conte il premier confida che i risultati saranno positivi Ma che sarebbe sbagliato deprimersi se non soddisfatte le attese Oggi ultimo giorno di campagna si alza la temperatura dello scontro da due anni la sinistra sta perdendo tutte comunque attacca Salvini e da Grillo arriva ringraziamento a di Maio per quello che ha fatto è che sarà per il movimento Oggi la prima di Creamy a Cesena in Calabria Zingaretti sostiene Callipo referendum sul taglio dei parlamentari macellerie puntata Aprile sui rischi per la privacy che pone Tik Tok il social network che consente di creare e condividere audio video immagini usato dagli utenti in gran parte giovanissimi il garante per la privacy italiano ha chiesto al gomitoper la protezione dei dati personali che riunisce tutte le autorità principali dell’Unione di attivare una specifica per forza il grande Segnala la necessità di procedere in maniera forte e coordinata in considerazione della delicatezza della Rilastil questo tipo di piattaforme rivolte soprattutto alle fasce di utenti più giovani che tu hai ciclofattorini delle consegne a domicilio vanno applicate le tutele del Lavoro Ordinato come previsto dal Jobs Act nella forma ibrida delle collaborazioni organizzate dal committente lo ha stabilito La cassazione ha respinto il ricorso di fuligno nel contenzioso tra fodera dei cinque Riders dito piede giornalisti della stampa dell’Ariston di escludere a priori una possibile candidatura al premio della critica Mia Martina di qualsiasi artista che promuove attraverso i suoi testi violenza fisica o verbale il verso le donne e l’appello lanciato sui social da Loredana Bertè che pur senza nominarlo fa riferimento a Junior cally e alle polemiche scatenate in particolare da un sovrano del 2017 mia sorella è stata grandeprima di bullismo verbale e non credo che avrebbe mai voluto che sono mai venisse associato certi soggetti scrive l’artista nel post e noi ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto linea regina

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa