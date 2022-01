Ultime Notizie Roma del 24-01-2022 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio si apre al buio la prima giornata per l’elezione del tredicesimo Presidente della Repubblica dalle 15 a Montecitorio voterà nei grandi lettori fra rigide misure di prevenzione per il rischio covid ma nonostante i contatti frenetici incontri stallo tre partite l’indicazione della maggior parte dei gruppi per la prima Chiama Sara di votare scheda Bianca il presidente fico annunciato che leggerà dalle schede solo il cognome del candidato votato le Financial Times incorona draghi lui al Colle potrebbe garantire il percorso delle riforme alla contrario se non venisse eletto il suo ruolo di premier verrebbe indebolito il governo valuta di allungare la durata del Green passo oltre tre mesi per chi ha fatto il booster in vista del taglio da 9 a 6 mesi previsto da febbraio che potrebbe provocare problemi a chi ha fatto da tempo la terza dose oggi 11 milioni 700mila italiani si svegliano in zonacon restrizioni solo per i non vaccinati ieri €139000 in 24 ore 227 morti dall’inizio della pandemia quasi 10 milioni di contagiati sempre più vaccinati tre bambini ma il coordinatore della CTS Locatelli rinnova l’appello a condurli A fronte dei contagi nella fascia di età 5 11 anni secondo le messe la variante omicron il cui Picco atteso entro marzo potrebbe essere la porta d’uscita dalla Sardegna in è morto nella notte a Roma 90 anni da poco compiuti Flavio Carboni faccendiere al centro di tanti Misteri del crack del Banco Ambrosiano al caso Calvi alla P3 era originario di Torralba in provincia di Sassari il governo americano ha diramato un avviso i propri concittadini sconsigliano di recarsi in Russia ordinato l’evacuazione delle famiglie dei diplomatici del personale non necessario distanza Kiev in Ucraina una decisione definita prematura ed eccessiva dal governo ucraino mentre anche Londra ha preso la stessa decisione l’altro rappresentante europeo Borella ferma che a meno che il segretario di stato americano il link non abbia qualcosa da dirti L’importante personale dell’Unione Europeain programma nessuna evacuazione Stiamo continuando a costruire un forte pacchetto di sanzioni ma nulla di concreto verrà approvato oggi e ora portiamo di scuola la linea a Marcello Pacifico presidente del sindacato a tratta di una maniera diretta di fare didattica per noi invece è una maniera diversa di fare la disfagia da scuola pubblica tutti sanno che per combattere la dispersione scolastica bisogna che hai 18 anni non c’è un problema di richieste in affitto studente 18/19 a me basterebbe anticipare l’obbligo scolastico della scuola c’è il bancomat dello Stato si pensa più agli studentiÈ tutto Buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa