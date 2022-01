Ultime Notizie Roma del 24-01-2022 ore 15:10

romadailynews radiogiornale lunedì 24 gennaio Buon pomeriggio da redazione al microfono Giuliano Ferrigno Oggi è il giorno delle elezioni per il Quirinale con il Parlamento convocato in seduta comune per leggere il Presidente della Repubblica la durata dello scrutinio dello spoglio Sara di circa 6 ore sono previste tre che entrano 50 votanti per volta mentre saranno 200 i parlamentari amici in aula durante le operazioni di spoglio in ufficio di presidenza della camera il consiglio di Presidenza del Senato che si sono riuniti congiuntamente questa mattina a Montecitorio per gli ultimi adempimenti prima delle votazioni per l’elezione del Presidente della Repubblica e lo spoglio delle schede il presidente della Camera Roberto Fico dalla lettura del solo cognome ove la scheda tale indicazione vero quando pur riportando altre votazioni si legge in una nota sia comunque un unicamente individuabile il progetto contribuito il voto procedere a leggere il nome e cognome soltanto nel caso in cui entrambi sianola scheda la lettura del tuo cognome non consenta al univoca attribuzione del voto poi mangiamo sacrale della pandemia tutt’altro che finita ma due anni Dopo potremmo entrare in una nuova fase con una plausibile speranza di stabilizzazione anche se troppo presto per abbassare la guardia lo dici al direttore della Europa in una nota dopo che ieri in un’intervista aveva ritenuto plausibile che con la variante omicron Europa si stia avviando alla fine della pandemia intanto ancora cinque regioni cambiano colore in Italia insieme arancione Alla Valle d’Aosta si aggiungono Abruzzo Friuli Venezia Giulia Piemonte Sicilia correggo le misure anti covid più stringenti che riguardano soprattutto chi non possiede il super Green Pub due regioni invece passo in zona gialla quella bianca Puglia e Sardegna a stabilire ufficialmente il cambio la firma del ministro speranza sull’ordinanza dopo la conferma venerdì scorso Su contatti e ricoveri in area medica e terapia intensiva del monitoraggio settimanale dell’istituto superiore di sanità quindi della variante amiche vanno può rappresentare la fine della pandemia e dell’emergenza covid in Europa è una possibilità che ci si orienti in questa direzione visto il professorefratelli Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del comitato tecnico scientifico non dimentichiamoci anche la possibilità che emergano altre varianti Questa è la ragione per cui è giusto ribadire l’importanza da un lato di avere prudenza e rispetto di quello che ha una responsabilità nei comportamenti individuali e dall’altra di promuovere sempre di più quella che la diffusione di una campagna vaccinale nei paesi che hanno avuto ad oggi Meno possibilità di non gli potevo dosi di vaccino concludi Locatelli ai loro abitanti è tutto grazie per averci seguito le muse e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa