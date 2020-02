Ultime Notizie Roma del 24-02-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio c’è una terza vittima del coronavirus in Lombardia continua a salire il numero dei casi positivi sono oltre 150 comprese le tre vittime o dopo le prime due è morta una donna crema l’Italia è il terzo paese per numero di conteggio al mondo dopo Cina e Corea del Sud Mattarella ha firmato il decreto delle misure per i prossimi 14 giorni ti altri 20 milioni di euro per far fronte all’emergenza il commissario Borrelli sottolinea fatti Oltre 4000 tamponi pronti a usare caserme alberghi per gestire l’emergenza il premier Conte non è da escludere che negli altri paesi a fronte di altrettanti controlli rigorosi i numeri possono aumentare anche lì a Casalpusterlengo sembra di essere in guerra Racconta un città dila località in quarantena in Lombardia in Veneto in arrivo Altre 500 donne e uomini delle Forze dell’Ordine pattugliamento dei 35 parchi nel Lodigiano in 10 comuni e 8 i varchi sotto controllo a vo’ Euganeo i cittadini che sono passati o hanno sostato nelle zone focolaio in Lombardia e Veneto hanno l’obbligo di comunicarlo alle Asl in quarantena I migranti dell’Auchan biking in Veneto tutte le manifestazioni pubbliche sono state bloccate Tra queste anche il Carnevale di Venezia annullate dal governo alle manifestazioni sportive in Veneto e quindi anche quattro partite di serie A stop anche alla scala alla Pinacoteca di Brera e al Duomo di Milano stop alle messe nel patriarcato di Venezia e per via dello Stato prevedono un rimborso in bonus per chi rinuncia al viaggio Ed J il personale di mascherine disinfettanti Sui treni chiusa per una settimana in viatutte le scuole di ogni ordine e grado in Piemonte in Lombardia in Veneto in Emilia Romagna in friuli-venezia Giulia che asili università in Trentino Alto Adige nelle stesse regioni a cui si aggiunge Genova si fermano le università nel Lazio il campus biomedico ha disposto il rinvio della prova di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia previsto per martedì il Ministero dell’Istruzione invece sospeso le gite scolastiche in Italia e all’estero il caso Italia allarma ora tutta l’Europa in particolare i paesi vicini è stata la Romania ad annunciare le prime misure di contenimento in Europa disponendo la quarantenne obbligatoria per tutte le persone non arriva da Lombardia e Veneto o che siano state nelle due regioni italiane negli ultimi 14 giorni un treno è stato bloccato al Brennero autorità austriache per due casi sospetti a bordo il bilancio mondiale del coronavirus sfiora le 2500 vittime secondo la mappa on-line della John Hopkins Universityalzato al massimo il livello di allerta oltre 200 israeliani in quarantena nel sospetto di essere stato in contatto con i pellegrini sudcoreani risultati conteggiati il G20 è pronta ad adottare politiche per limitare l’impatto del coronavirus sull’economia mondiale il virus Potrebbe pesare per lo 0 e 2% sul PIL italiano ha detto il numero uno di bankitalia Ignazio Visco sport in chiusura miglior tempo nella prova di slalom e dopo quello in super-g Federica Brignone ha vinto la combinata di Crans Montana e passa in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo dorati AVR chiude i mondiali di Biathlon di Anterselva con un’altra medaglia in Serie A dopo la vittoria della Lazio sul Genoa per 3 a 2 ieri nel tardo pomeriggio La Roma ha battuto per 4 a 0 È tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa