Ultime Notizie Roma del 24-02-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ritrovati l’ascolto del redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio sono arrivate altre le vittime del coronavirus in Lombardia continua a salire il numero dei casi positivi al coronavirus e sono oltre 150 comprese le tre l’Italia è il terzo paese al mondo per numero di contagi dopo Cina e Corea del Sud il capo dello Stato Sergio Mattarella ha firmato il decreto delle misure per i prossimi 14 giorni stanziati altri 20 milioni di euro per far fronte all’emergenza sono stati fatti Oltre 4000 tamponi pronti ad usare caserme da alberghi per gestire l’emergenza ha detto il commissario Borrelli premier Conte sottolinea non è da escludere che negli altri paesi a fronte di altrettanti controlli rigorosi i numeri possono anche aumentare ha detto Casalpusterlengo è una cittàisolata in Lombardia e Veneto in arrivo Altre 500 Uomini e Donne delle forze dell’ordine al via i pattugliamenti di 35 varchi nel Lodigiano in 10 comuni e 8 parchi a vo’ Euganeo nel padovano i cittadini che sono passati o hanno sostato nelle zone focolaio in Lombardia in Veneto hanno l’obbligo di comunicarlo alle Asl in quarantena I migranti della Ocean Viking in Veneto tutte le manifestazioni pubbliche sono state bloccate Tra queste anche al Carnevale di Venezia annullate dal governo nelle manifestazioni sportive in Lombardia in Veneto qui alcune partite di serie A nella giornata di ieri si ferma anche la scala la pinacoteca di Brera il duomo stop alle messe nel patriarcato di Venezia mentre Ferrovie dello Stato prevede un rimborso in bonus per chi rinuncia ai viaggi e dott al personale di mascherine disinfettanti Sui treni chiuse per una settimana in via cautelativa tutte le scuole di ognidegrado in Piemonte in Lombardia in Veneto in Emilia Romagna in friuli-venezia Giulia chiusi anche asili e università in Trentino Alto Adige nelle stesse regioni a cui si aggiunge Genova si fermano università nel Lazio il campus biomedico ha disposto il rinvio della prova di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia previsto per martedì dal Ministero dell’Istruzione la decisione di sospendere gite scolastiche in Italia e all’estero il caso Italia allarma tutta l’Europa in particolare i paesi vicini è stata la Romania ad annunciare le prime misure di contenimento in Europa disponendo la quarantena obbligatoria per tutte le persone in arrivo della Lombardia e del Veneto o che siano state nelle due regioni italiane negli ultimi 14 giorni un treno è stato giocato al Brennero ieri dalle autorità austriache per due casi sospetti a bordo il bilancio mondiale del coronavirus fiorale 2500 vittime secondo la mappa della zonala Corea del Sud alzato al massimo livello di allerta oltre 200 israeliani sono in quarantena nel sospetto di essere entrato in contatto con i pellegrini sudcoreani risultati contagiati diventi invece è pronto ad adottare politiche per limitare l’impatto del coronavirus sull’economia mondiale il virus potrebbe pensare per lo 0 e 2% sul PIL italiano ha detto il numero uno di bankitalia Ignazio Visco Cambiamo argomento il Ministro dell’Interno del governo di Tripoli ha invitato gli Stati Uniti a stabilire una base in Libia per controbilanciare un’influenza crescente della Russia in Africa Speriamo che la ridistribuzione di africom includa la Libia in modo da non lasciare spazio tra Russia possa sfruttare ha detto bashaga dopo che il segretario della Difesa markers per annunciato di voler riorganizzare il contingente statunitense in Africa è tuttola redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa