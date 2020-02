Ultime Notizie Roma del 24-02-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale deceduta a causa del coronavirus Telelombardia quarta vittima Dunque in Italia si tratta di un uomo di 84 anni che era ricoverato al Giovanni XXIII di Bergamo era una persona anziana con altre patologia Cerca il presidente della Lombardia Attilio Fontana Aggiungendo che il numero dei contagiati regione è salito a 165 la commissione Unione Europea stanzia €230000 per aiutare la lotta globale contro la diffusione del coronavirus che andranno a supportare misure di preparazione i mesi anche extra Unione Europea finanziare la ricerca e permette l’acquisto di materiale per favorire la prevenzione in quest’aula tra magistrati imputati avvocati siamo spesso decine di persona una situazione ambientale che contrasta con la circolare della Corte d’Appellol’emergenza coronavirus e così il procuratore aggiunto Tiziana siciliano ha chiesto e ottenuto dai giudici della settima penale + rinvio del processo Milanese ruby-ter a carico di Silvio Berlusconi altri 28 imputati scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private medi compresi resteranno chiusi a Sant’Agata dei Goti fino a giovedì la decisione del sindaco Giovannina piccoli è scattata per la presenza fino a qualche giorno capo il territorio di un insegnante di origini santagatesi e che Presta servizio a Casalpusterlengo comune nel Milanese che si trova all’interno del focolaio del giro sei al rientro di un gruppo di studenti delle scuole del territorio di una nota gita a Milano e Verona l’ordinanza del sindaco di Sant’Agata dei Goti invita i familiari del docente tutti coloro che hanno partecipato alla gita d’istruzione osservare un periodo di 14 giorni di quarantena un ventenne Paolo La rosa è stato ucciso a coltellate stamanialle 4 nei pressi della discoteca millennio ma in piazzetta ti ti consiglio a Terrasini alla culmine di una lite il giovane residente a Cinisi in via Aldo Moro è stato trasportato all’ospedale civico di Partinico dai sanitari del 118 e lì è deceduto la fulminea diffusione del corona di rose nelle regioni del nord ha fatto balzare l’Italia al terzo posto per numero di contatto tutto il mondo a parte la Gina resta dietro solo alla Corea del Sud superando il Giappone il caso Italia allarma ora tutta Europa in particolare i paesi vicini con Francia e Svizzera che seguono con attenzione gli sviluppi Nessun blocco al Brennero i treni oggi transitano regolarmente lo precisano fonti diplomatiche dopo l’episodio di ieri sera di un convoglio del Italia fermato alla frontiera dalle autorità austriache per due casi sospetti di coronavirus ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

