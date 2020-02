Ultime Notizie Roma del 24-02-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta Frascarelli c’è un altro morto in Italia per il coronavirus si tratta di un uomo di 84 anni che era ricoverato al Giovanni XXIII di Bergamo era una persona anziana con altre patologie spiegato il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana salgono Dunque a quattro le vittime nel nostro paese una settantina di passeggeri di un volo Alitalia proveniente dall’Italia sono stati bloccati all’aeroporto di Mauritius dopo lo sbarco ai passeggeri verrebbe richiesto di accettare un periodo di quarantena oppure di rientrare subito in Italia 100 passeggeri a bordo non è stato permesso lo sbarco a quelli provenienti da Lombardia e Veneto in base alla stima della situazione attuale non vi sono limitazioni all’ingresso in Svizzera l’ho annunciato l’ufficiodella sanità pubblica precisando che la situazione può però evolvere molto rapidamente Quanto al Ticino il cantone dove ogni giorno arrivano migliaia di lavoratori dell’Italia che chiunque presenti sintomi di infezione respiratoria sarà valutato con più attenzione anche senza essere stato in Cina per il momento non si è però dovuto isolare nel tu non da dell’espansione del coronavirus a Piazza Affari apre pesante il MIB cede in avvio il 3,5% avvio di seduta in forte calo per le borse europee dove prevalgono i timori per la diffusione Londra alle prime battute Lascia sul terreno il 2% Parigi arretra del 2 55% mentre Francoforte perde il 2,56% appena ripreso il lancio di Razzi da casa verso il territorio israeliano attorno alla striscia dove poco prima erano risuonate le sirene di allarme costringendo la popolazione a correre nei rifugi lo ha detto il portavocesecondo cui sono stati Sai quelli appena tirati e di questi cinque sono stati intercettati dal sistema di difesa Iron dog ad una settimana dalle elezioni del 2 marzo di Netanyahu scavalca sorpresa nei sondaggi Rivale blubianco Ganz finora dato in testa sia l’indagine effettuata da canti visti Canale 12 simoniano il sorpasso del partito di destra ha capito di quello centrista nonostante Le inchieste giudiziarie di Netanyahu che arriveranno in tribunale a Gerusalemme 17 marzo ago della Bilancia resta Liebherr Man con i suoi 7 seggi ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa