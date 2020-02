Ultime Notizie Roma del 24-02-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale studio Roberta Frascarelli c’è un salto morto in Italia per il coronavirus stamani la notizia della morte di un 84enne ricoverato al Giovanni XXIII di Bergamo era una persona anziana con altre patologie a chi è il presidente della Lombardia la quinta vittima un adulto di 88 anni di Caselle Landi sempre in Lombardia è morta poi agli Spedali Civili di Brescia una donna di crema che era stata trasferita ieri è risultata positiva al coronavirus era una paziente oncologica e il quadro clinico era già compromesso lo sciopero di 24 ore del trasporto aereo previsto per domani è stato differito sapere la fitta CISL la commissione di garanzia sugli scioperi a rivolto a causa dell’emergenza coronavirus confermo invito affinché non vengano effettuate astensioni collettive dal 25dal 31 marzo 2020 lo stop è stato differito al 2 aprile 2020 data la stima della situazione attuale non vi sono limitazioni all’ingresso in Svizzera lo ha annunciato l’ufficio federale della sanità pubblica precisando che la situazione può però evolvere molto rapidamente Quanto al Ticino il cantone dove ogni giorno arrivano migliaia di lavoratori dall’Italia l’ufficio ha deciso che chiunque presenti sintomi di infezione respiratoria sarà valutato con attenzione anche senza essere stato in Cina per il momento non si è però dovuto isolare nessuno Londra dell’espansione del virus Piazza Affari apre pesante eBay sede in avvio il 3,5% avvio di seduta in forte calo per le borse europee dove prevalgono i timori per la diffusione alle prime battute Lascia sul terreno il 2% Parigi arretra del 2 55% mentre Francoforte perde il 2,56 perfetto ho appena ripreso il lancio di razziattraverso il territorio israeliano attorno al

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa