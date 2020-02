Ultime Notizie Roma del 24-02-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione in Giuliano Ferrigno coronavirus in apertura salgono a sei le vittime in Italia è morta agli Spedali Civili di Brescia una donna di crema che era stata trasferita ieri è risultata positiva ai test si tratta però di una oncologica il quadro clinico era già compromesso È il quinto decesso in Lombardia Dove i contagiati superano i 170 già compromesso in Veneto invece casi confermati sono saliti più di 30 il capo della protezione civile Borrelli assicura non c’è nessuno senza assistenza sanitaria c’è anche il supporto della protezione civile in Italia resta un paese sicuro e sarà intanto la tensione a livello istituzionale sulla gestione della l’assessore al Welfare della Regione Lombardia gallera attacca lo inviamo costantemente i dati alla protezione civile troviamo poco serio che la protezione faccia lanci senza essere concordati invito a Borrelli a continuare acontratti sul lavoro da domani si riunirà intanto la Protezione Civile un comitato politico composto dai ministri e governatori delle regioni Salvini la prendo terno siamo disponibili a sedersi ad un tavolo per trovare delle soluzioni intanto la commissione di garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali hai preso atto dello stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale ha invitato i sindacati e le associazioni professionali a non Indire astensioni dal lavoro fino al 31 marzo il 2 aprile lo sciopero di 24 ore del trasporto aereo previsto per domani il mese studia la sospensione del pagamento delle forniture di gas oltre a quelle dell’energia elettrica il Ministro della Pubblica Amministrazione Didone convoca i sindacati per un confronto apertura di Milano chiude gli uffici al pubblico la lega di serie A chiede di fargli disputare le partite a porte chiuse nelle zone a rischio in chiusura la proposta del Governo italiano di una riunione con i ministri della salute dei paesi confinanti per arrivare a condividere linee d’azione comune per fare fronte allarme no all’eventualità di ripristinare i controlli alle frontiere in deroga Schengen tatuarsi intanto ha introdotto misure di prevenzione e controllo i piedi non oggiperché proviene dal nord Italia Ai confini restano aperti la Gran Bretagna si limita un aggiornamento informativa Chi va in viaggio in Italia rientrano è nostro paese 40 passeggeri italiani ai quali è stato impedito lo sbarco alle Mauritius perché provenienti da Lombardia Veneto bloccato a Lione un bus proveniente dall’Italia risposto il test però è tutto grazie per averci seguito le muse tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa