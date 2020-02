Ultime Notizie Roma del 24-02-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera della redazione spazio all’informazione in studio Giulia non Ferrigno coronavirus in apertura da Donatella e vittime in Italia è morta agli Spedali Civili di Brescia una donna di crema che era stata trasferita ieri risultata positiva i test si tratta però di una paziente oncologica e qui aveva un quadro clinico già compromesso e quinto decesso in Lombardia Dove i contagiati superano i 180 in Veneto invece casi confermati sono saliti più di 30 il capo della protezione civile Borrelli assicura non c’è nessuno senza assistenza sanitaria senza il supporto della Protezione Civile l’Italia resta un paese Sicuro Intanto l’esplodere del corona di Luzio nelle regioni del nord Italia locomotiva del paese una delle zone più ricche d’Europa a piedi a Milano listini del vecchio continente tutti gli confermi te superiore al 3% mentre i futures in calo di Wall Street preannuncia una seduta negativa anche oltreoceano rivendite non risparmia nessun settore gite scolastiche annullatespaventati da l’immagine dell’Italia imparziale quarantenne coincidenza con un periodo molto proficuo per il mondo dei viaggi tra settimane bianche il carnevale i punti Pasquali e primaverili coronavirus con il montaggio e le vittime vi aspetta una mazzata che rischia di essere catastrofica per il settore la situazione di una gravità assoluta Ci aspettiamo un intervento forte mirato del governo dice la presidente di chiavetta perché le imprese turistiche non lo possono essere lasciate da Stasera riunione di associazioni di tour operator e agenzia di viaggi di chiusura lasciamo da parte le Magenta coronavirus andiamo negli Stati Uniti Michael Bloomberg e Bernie Sanders in vantaggio su Joe biden nello stato di New York secondo un sondaggio 85% dei consensi è lunga il 21 contro il 13 di weiden dal sondaggio emerge che il 33% degli interpellati ritiene che Bloomberg abbia le migliori chance di battere Donald Trump mai stato 2% degli elettori dello stato di Mondial che ritiene che Donald Trump vincerà un secondo mandato alla Casa Bianca è tutto grazie per averci seguito lendinuso torna la prossima edizione

