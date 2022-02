Ultime Notizie Roma del 24-02-2022 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale quando a Mosca sono le 6 del mattino bladimir Putin annuncia in TV l’attacco al Ucraina un’operazione militare per proteggere il donbass dice il presidente russo che chiede l’esercito di Kiev di Terni andare a casa a Fernando ripieni di Monteroni includono l’occupazione del paese ma la sua smilitarizzazione un’ulteriore stazione della natura uso del territorio ucraino sono inaccettabili mentre gli Stati Uniti rifiutano di trattare sulle richieste di sicurezza all’annuncio dell’azione militare in Ucraina il presidente russo Putin ha minacciato senza mezzi termini coloro che potrebbero essere tentati di intervenire a fianco di Kiev ora alcune parole importanti molto importanti per coloro che potrebbero essere tentati di intervenire dall’esterno e gli eventi in corso ha detto Putin chiunque Tenti di interferire con noi ancor più di creare minaccia il nostro paese al nostro popolo dovrebbe sapere che la risposta della Russiainviate portare a conseguenze come non sono state sperimentate nella storia siamo pronti per qualsiasi sviluppo di 20 tutte le decisioni necessarie riguardo sono state prese Spero di essere ascoltato ha detto Cambiamo argomento continuano a calare i casi che numero di morti covid nel mondo a livello globale durante la settimana che va dal 14 al 20 febbraio contagi registrati sono stati oltre 12 milioni il 21% in meno rispetto a 7 giorni precedenti anche il numero dei decessi ha mostrato un treno in diminuzione del 8 % attestandosi sopra quota 67 mila nell’ultima settimana lo dice il report settimanale dello mms ratificare il Trattato di riforma Del Mes darà seguito agli impegni del nostro paese verso i partner europei e per questo il governo conferma l’intenzione di presentare il disegno di legge di ratifica le camere lo ha detto il ministro dell’economia Daniele Franco interpellato al Question Time sui tempi della ratifica secondo giorno di disagi in tutta Italia per i presidi degli autoportatori che protestano per il caro bollette e phere furgoni persino trattori Fermi ed ingressi sull’autostrada una grande sigle sugli striscioni e la contestazione partita dalla base del mondo degli autotrasporti del Sud Italia organizzata Tra social e in chat che ha portato i manifestanti e bloccare diverse arterie del paese lungo tratti autostradali della Campania i blocchi mobili dei camionisti presidi sulla uno nei pressi della barriera di Napoli nord sulla A30 Caserta Salerno alla barriera di Mercato San Severino ieri mattina i tir avevano bloccato il casello di Caianello lungo il tratto Caserta La 1 e ora parliamo di Scuola Marcello Pacifico presidente del sindacato dal 15 marzo al 15 aprile al via le prove del concorso ordinario finalmente dopo due anni di blocco si potrà fare questo concorso Grazie Daniel però gli idonei di questo concorso potranno anche essere assunti e quindi non sono i vincitori Questa è una grande conquista insieme anche i vincitori degli idonei dell’ultimo concorso per lo standsemplificato e poi in fondo è importante anche andare a riconoscere il merito per gli anni successivi per assumere insegnanti che potranno comunque sempre anche prepararsi per le svolgere queste prove anche con euro Sofia è tutto buon proseguimento di ascolti

