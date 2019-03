Ultime Notizie Roma del 24-03-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale è il 24 Marzo Buona domenica da Francesco Vitale firmato ieri a Villa Madama Roma il memorandum d’Intesa tra Italia e Cina sulla collaborazione nell’ambito della via della seta sigla di accordi commerciali del valore potenziale di circa 20 miliardi poi visita Palermo per il presidente cinese sera non mi si dica però che vaccino è un libero mercato commenta Salvini prezzi di ieri Un milione di persone in piazza a Londra contro l’uscita dall’Unione Europea si sono aperti alle 7:00 i seggi per le regionali in Basilicata di 547000 elettori chiamati alle urne fino alle 23:00 per la presidenza della regione è una corsa 33 generale tardi per il centro-destra il farmacista trerotola per il centrosinistra l’imprenditore Mattia Movimento 5 Stelle Salvini Oggi è la festa della Lega a Treviso Trump in silenzio dopo la consegna del report su Rossi è gay del presidente americano abituato ad usare oltre 10 volte al giorno non scrive nulla da24 ore Ponti vicino a te con dicono che non c’è pane che non c’è stata allestita alcuna va a Roma per rispondere Muller Thailandia oggi al voto per la prima volta dopo Il golpe del 14 lezioni anche in Ecuador sono fino a 180 su 1300 passeggeri da qua ti darà nave da crociera Viking Sky in avaria al largo della Norvegia e soccorritori assicurano che non c’è pericolo per gli altri verranno messi in salvo nelle prossime ore con il ponte aereo in alto si registrano almeno 10 feriti di cui tre Gravina varia nella zona anche un Carlo con 9 persone a bordo e prima ipotesi della disgrazia per la morte a Bologna di due fratellini di 11 e 14 anni di origine keniota Caduti dall’ottavo piano di un palazzo della periferia i genitori sono stati interrogati fino a ieri sera poco prima della tragedia di avrebbero sgridati padre e figlio sono morto invece non esplosione avvenuta nel loro vino di Frascati vicino Roma lo sport esordio vincente nelle qualificazioni euro 2020 per Ritaimmagini che Udine martedì 20 la Finlandia con le reti di barelle del giovane che altri bene anche la Spagna 2 a 1 alla Norvegia la Svizzera ha vinto 2-0 in Giorgia oggi Tra l’altro in campo Germania Cipro Belgio Ungheria Croazia per le amichevoli Brasile Panama è finita 1 Messico Cile 3 a 1 ed è tutto buon proseguimento di ascolto è. a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa