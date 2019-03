Ultime Notizie Roma del 24-03-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio Viking Sky ha riacceso 13 quattro motori oltre 300 persone su 1373 sono state evacuate con gli elicotteri sembra Quindi sbloccarsi anche se lentamente la situazione della nave da crociera che ieri ha lanciato un SOS segnalando un avaria i motori che si è trovata in balia di vento a 38 nodi onde altissime a 2000 e mezzo dalla costa della regione di mohr ad ovest della Norvegia i feriti ricoverati in ospedale sono 17 alcuni dei quali in condizioni gravi cronaca andiamo a Bologna potrebbe essere una tale disgrazia la causa della morte di due fratelli di 14/11 precipitati ieri dal Ottavo piano di un palazzo della periferia di Bologna in via Quirino di Marzio i genitori sono stati interrogati fino a sera dalla polizia e il padre secondo indiscrezioni riportate dalla staha raccontato di aver chiuso la porta di casa per mettere in castigo due figli di essere poi andato a fare la doccia andiamo ora in Calabria ci ha raggiunto in studio Antonello Troya due giovani diciottenni sono morti in un incidente stradale avvenuto sulla strada grande comunicazione Jonio Tirreno nei pressi dello svincolo di Melicucco altri due coetanei che erano con loro all’interno dell’auto sono rimasti feriti sono stati entrambi ricoverati in prognosi riservata all’ospedale di Polistena le due giovani vittime e feriti erano a bordo di una Fiat Panda che per cause di in corso di accertamento si è scontrata frontalmente con un’altra vettura con a bordo due persone rimaste lievemente ferite lo porta gli azzurri battono 2-0 la Finlandia all’esordio delle qualificazioni euro 2020 al Friuli di Udine l’Italia di mancini si aggiudica la prima partita del proprio girone con le reti di barella al settimo del primo tempo del più giovane della compagine Ken al 74esimo Torniamo a parlare della via della setaetà del presidente del consiglio Giuseppe Conte del Presidente della Repubblica cinese a Villa Madama è stato siglato memorandum d’Intesa tra Italia e Cina sulla collaborazione nell’ambito. della via della seta sono in 29 di accordi firmati 19 commerciali e 10 istituzionali per un valore di 2 miliardi e mezzo in cui effetto duplica era il ritorno arrivando almeno 5 miliardi di potenziale delle intese precisa Anche il ministro Luigi Di Maio è di circa 20 miliardi prima di andare a Villa Madama si è tornata al Quirinale per il Commiato ufficiale dal Presidente Mattarella che l’idea cinese più Cooperazione cambia doppio senso è un confronto costruttivo sui diritti umani era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa