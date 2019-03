Ultime Notizie Roma del 24-03-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale un nuovo appuntamento con l’informazione si sono aperti alle 7:00 i seggi per le regionali in Basilicata quasi 574 mila gli elettori chiamati alle urne fino alle 23:00 per la presidenza della Regione una corsa tre tra il generale Bardi per il centro-destra e farmacia trerotola per il centro-sinistra l’imprenditore Mattia per il MoVimento 5 Stelle lo spoglio delle schede comincerà subito dopo la chiusura dei seggi il governo sulla firma del memorandum tra Italia e Cina sulla via della seta con accordi del valore potenziale di 20 miliardi di euro non mi si dica che la Cina è un paese con il libero mercato ha detto Salvini al Forum di Commercio a Cernobbio aggiungendo comunque di essere contento della visita del presidente cinese ed è l’apertura dei mercati a parità di condizioni Salvini al diritto di parlare io ho il dovere di fare i fatti ha ribattuto Luigi Di Maio Trumpio dopo la consegna del report sulla sia gay del presidente americano abito a tritare più di 10 volte al giorno non scrive nulla da oltre 24 ore fondi vicino al Tycoon dicono che non c’è il panico che non è stata allestita una bar Roma per rispondere Muller sarebbe contento che l’inchiesta sia finita la casa bianca Ha ribadito di non aver avuto successo rapporto di non essere stata informata riguardo stratega di Trump Steve bannon avete il presidente USA il rapporto come arma per bastonare i ben più di un milione di persone sono scese in piazza a Londra nel grande corteo anti brexit per invocare secondo riferendo Intanto sono state cose oltre 4,2 milioni di firme per la petizione popolare per chiedere lo stop della brexit a Parigi gilet gialli di nuovo in piazza dopo il corteo che ha attraversato la riva ci sono stati degli scontri tra polizia e una sessantina di Black bloc sono fino a 180 su 1300 i parcheggi arrivati dalla nave da crociera Viking Sky in avaria al largo della Norvegiasi curano che non c’è pericolo per gatti che verranno mi si stavano nelle prossime ore con il ponte aereo in atto si registrano almeno 10 feriti tre quelli gravi uno dei motori è stato riavviato prendendo la nave più stabile e permettendole di allontanarsi dalla costa in avaria nella stessa zona anche un Cargo con 9 persone a bordo aperti in Thailandia seggi per le prime lezioni dal colpo di stato militare del 2014 il ministro Praia capo dell’esercito che ha guidato Il Golpe spera di prolungare la sua permanenza al potere dopo aver progettato un nuovo sistema politico che mira a soffocare l’influenza dei grandi partiti politici negli articoli militari sono circa 51 milioni thailandesi chiamati alle urne inusuale il messaggio scritto alla vigilia del voto è pubblicato da tutte le tv nazionali il re vyron corn ha esortato a votare per brave persone andiamo in Italia prevale l’ipotesi della disgrazia per la morte a Bologna di due fratellini di 11 e 14 anni di origine ignota accaduti dall’ottavo piano di un palazzo della veritài genitori sono stati interrogati fino a ieri sera poco prima della tragedia di avrebbero sgridati padre e figlio sono morto invece non esplosione avvenuta nel loro vino di Frascati vicino a Roma un’altra non mi piace raggiunto in studio Antonello Troya una squadra della Stazione Pollino del soccorso alpino Calabria intervenuto per soccorrere un agricoltore che si era finita una gamba con la motosega fatto è venuto in una zona impervia è molto isolata il comune di Cerchiara di Calabria i volontari sono intervenuti su richiesta della centrale operativa del 118 di Cosenza le urla di disperazione della Torre dello Stato ditta distanza alcune persone che erano in zona e che hanno dato l’allarme che ha permesso di far scattare la macchina dei soccorsi esordio vincente nelle qualificazioni euro 2020 per l’Italia di Udine batte 2-0 la Finlandia corretto di barella e del giovane che nel primo millennio assegnare in nazionale maggiore e secondo più giovane marcatore di sempre in maglia azzurra è impossibile Non imparare accanto ase ti dice lo juventino Mancini si dice Soddisfatto dei suoi e lo coccola ha qualità enormi fisicamente devastante per l’età e spensierato forse è anche la sua forza in questo momento deve crescere perché è giovane questa era l’ultima pulizia ancora tutti voi l’augurio di una buona domenica e un buon proseguimento di ascolto

