Ultime Notizie Roma del 24-03-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione appuntamento con l’informazione in studio questa mattina a partire seggi per le elezioni regionali in Basilicata mezzo milione di elettori chiamati alle urne fino alle 23:00 di questa sera per la presidenza della regione è una corsa a tre tra generale Bardi per il centro-destra il farmacista trerotola per il centrosinistra è l’imprenditore Mattia per i cinque stelle lo spoglio delle schede comincerà subito dopo la chiusura dei seggi per l’intera famiglia è stata travolta da un’auto impazzita nella tarda serata di ieri nel centro di Intra frazione di Verbania che si affaccia sul lago Maggiore bilancio di un morto un uomo di 54 anni di due feriti gravi una donna di 34 un’altra di 58 ricoverato all’ospedale di Verbania un bambino di 20 mesi non sarebbe in pericolo di vitafamiglia secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine stava camminando sul marciapiede Quando è stata travolta dall’auto che Ha sbandato è invaso la corsia opposta l’uomo di 54 anni è stato sbalzato oltre il parapetto di un ponte dei morti sul colpo di il guidatore dell’auto un 24enne sotto shock è stato fermato e poi rilasciate risultato negativo all’alcoltest Ele presidente Shipping quest’oggi è in Francia dopo i tre giorni passati tra Roma e Palermo questa sera a cena a Monaco con il presidente francese Emmanuel Macron e la moglie che raggiungeranno la coppia cinese in Costa Azzurra il presidente statunitense Donald Trump in silenzio dopo la consegna del report sulle Rush Gate l’inquilino della Casa Bianca abituato a più di 10 tweet al giorno ormai non scrive nulla da 24 ore fonti vicino ad alcune dicono che non c’è panico che non è stata allestita alcune War Room per rispondere a Mailsarebbe contento che l’inchiesta sia finita la casa bianca Ha ribadito di non aver avuto accesso al rapporto di non essere stata informata riguardo l’extra telegram Steve bannon avverte il presidente userà il rapporto come arma per bastonare i democratici è tutto dalla redazione di auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa