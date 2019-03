Ultime Notizie Roma del 24-03-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale della Buonasera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella in studio una domenica pugliese per il premier Giuseppe Conte io personalmente l’ho detto non ho la prospettiva di lavorare per una nuova esperienza di governo la mia esperienza termine ha detto Conte da Lecce replicando a chi gli chiedeva se ci fosse una strategia per salvare i 5 stelle della crisi che intanto prosegue il dibattito sullo ius soli anche dopo le parole di ieri del vicepremier Matteo Salvini misurami il ragazzino che ha salvato i compagni sul bus Salvini sfugge al dibattito accusa il sindaco di Milano Beppe Sala fa il bullo con un ragazzino di 13 anni ha cosa Peep da soli non passerà mai dice per forza Italia Maurizio Gasparri una bimba di 5 mesi è morto Nella notte tra venerdì e sabato all’ospedaleSant’Orsola di Bologna da privato venerdì pomeriggio da Scandiano nella provincia di Reggio Emilia in condizioni disperate a causa di un intervento di circoncisione fatto in casa dai genitori di origine ghanese sul caso la procura Reggiana ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per motivi culturali e religiosi igienici tra i 4000 e 5000 bambini stranieri ogni anno in Italia vengono circa circa il 35% subisce la pratica clandestinamente spesso non realizzata da medici con il rischio di infezione l’emorragia che possono diventare le taglia dice È morto un altro bambino di Monterotondo Basilicata al voto per le regionali seggi aperti dalle 7:00 alle 23:00 per quasi 574000 elettori lo spoglio sera subito dopo alle 12:00 l’affluenza si è attestata sulle 13:31 % violenza sessuale La scorsa notte al parco del Valentino il polmone verdecuore di Torino una giovane donna appena maggiorenne è stata abusata da un trentenne della Guinea e irregolare in Italia che è stato arrestato dalla polizia la ragazza secondo quanto ricostruito dalla polizia appartata con un amico su una panchina del parco dopo aver trascorso la serata in una discoteca quando il migrante l’ha minacciata armato di bottiglie a dare l’allarme è stato l’amico tutto dalla redazione Vi auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa