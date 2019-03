Ultime Notizie Roma del 24-03-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale ascolto della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio è stata una domenica trascorsa in Puglia per il premier Giuseppe Conte che a Lecce a chi gli ha chiesto se ci fosse una strategia per salvare 5 Stelle dalla crisi a Repubblica io personalmente l’ho detto non ho una prospettiva di lavorare per una nuova esperienza di governo la mia esperienza di governo termina con questa Ha detto sullo ius soli continua a il battito Dopo le parole di ieri della vicepremier Matteo Salvini misurami il ragazzino che ha salvato i compagni sul bus Salvini sfugge al dibattito ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala fai un ragazzino di 13 anni akkusativ io sto lì non passerà mai dice una forza Italia Maurizio Gasparri Intanto dalla Puglia con te Ha parlato di xylellatragedia che andava estirpata aggredita prima Ha detto il capo del governo che ha mobilitato maggiori fondi da 30 a 150 milioni di euro per il 2020 Altri 150 milioni nel 2021 e poi risorse dall’Unione Europea serve però un progetto che comprende anche il rilancio dell’immagine del tessuto produttivo pugliese sulla Tap 30 milioni di investimenti per la comunità di Melendugno che dovrà convivere con il gasdotto non è una misura compensativa ma il rilancio per questa comunità ha detto Conte sulle ex Ilva siamo perfettamente consapevoli che il problema della Salute per male dobbiamo cercare di intervenire ancora più efficacemente ha detto che il premier Giuseppe Conte Basilicata al voto i seggi chiudono questa sera alle ore 23:00 sono quattro i nomi in corsa il generale Vito Bardi per il centro-destraartista di strada Carlo trerotola per il centro-sinistra l’imprenditore Antonio Mattia per i 5 stelle del professore universitario Valerio tramutoli per Basilicata impossibile più di 570 mila gli elettori chiamati alle urne da anni nella chiesa di Santa Maria del Popolo degli incurabili risalente al 1530 edificio di culto di Napoli questa mattina all’alba è crollata una volta di sostegno del pavimento retrostante l’altare maggiore il crollo ha provocato anche un cedimento che interessato tomba di Maria dai erba e parte del coro ligneo sul luogo il commissario straordinario dell’ASL Napoli 1 centro assieme al direttore sanitario dell’ospedale degli incurabili Mariella Corvino ai vigili del fuoco e alla protezione civile per la stima dei danni è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa